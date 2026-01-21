查無人機飛入北韓事件 南韓搜索3嫌住處辦公室

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓警方表示，調查人員今天突擊搜索3名民間人士的辦公室與住處，原因是他們涉嫌派遣無人機飛入北韓。

法新社報導，平壤本月稍早指控首爾派出一架無人機飛入邊境城市開城（Kaesong），並公布聲稱是其擊落的一架無人機的殘骸照片。

南韓否認軍方或政府參與這項行動，但暗指可能是民間人士所為，並誓言如果屬實，將懲罰涉案人士。

韓國警察廳發布簡短聲明表示：「軍警聯合調查小組正針對無人機事件，對3名民間嫌疑人的住處與辦公室執行搜索與扣押令。」調查人士誓言將「徹查，且不排除所有可能性」。

一名坦承發動這次滲透行動的男子表示，他之所以這麼做，是為了偵測北韓平山（Pyongsan）鈾加工廠的輻射數值。

這名男子姓吳，他最近接受Channel A頻道訪問時說：「我派出無人機，是為了測量那座鈾加工廠周圍的輻射與重金屬汙染情況。」

南韓總統李在明譴責疑似由民間人士主導的無人機行動，稱這是「挑起戰爭的行為」。

他昨天說：「這相當於向北韓開了一槍。」他又說：「我們必須嚴懲為此負責的人，杜絕類似情況重演。」（編譯：張曉雯）1150121