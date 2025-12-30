查無此人！ AI生成陳志明醫生

日前在網路上一段陳志明醫生的頻道，擁有2.31萬訂閱人數，最近一支談論糖尿病及血糖控制的影片，還拿台灣的知名大醫院背書，有民眾想掛號，發現根本沒有這位醫生，衛福部調查後發現是有人利用AI生成的影片。AI影片以假亂真，PO在網路上，利用假帳號賣藥，受騙的人不計其數。台中慈濟醫院網紅醫師副院長余政展，就教大家從小細節，分辨真假，也再度呼籲，醫療一定要尋求正確途徑。

現在醫療資訊非常發達，打開手機，社群網站一滑，醫療資訊看不完，有心人士，甚至用AI無中生有，創造了一個假醫師，推薦藥品販售，台灣骨科權威，大林慈院膝關節中心主任呂紹睿，日前就被盜用照片，連聲音都被AI模仿。

大林慈濟醫院關節中心主任 呂紹睿：「他會做哪一些欺騙的行為，我們完全沒辦法掌握，利用AI用假冒的影片，來模仿我的聲音，去做一些非常不實在的廣告。」

網路上成千上萬的醫生，講述醫療知識，真的很難分辨真假，尤其是現在透過AI生成，以假亂真，台中慈濟醫院副院長余政展仔細拆解，教大家從小細節來分辨。

台中慈濟醫院副院長 余政展：「以AI來講它有時候會太完美，一般人講話可能會有一些贅詞，有時候停頓一下要思考一下，甚至有一些不經意的動作，搔頭什麼之類的 。」

連醫生自己的社群網站上，也都避免提到藥品，因為醫療是很個別化的。

台中慈濟醫院一般外科個管師 吳淮竹：「藥物的介紹絕對不行，因為你不清楚對方諮詢的狀況，他本身是不是有什麼慢性疾病，或者他年紀多大。」

民眾 謝正文：「廣告的項目太醒目了，我會好奇看一下，但是我未必會相信。」

台中慈濟醫院副院長 余政展：「我們自己在做研究，其實我們如果透過AI，去搜索一些訊息，有時候得到的訊息，它甚至不是正確的，所以這個才是必須要，經過專業的消化。」

醫療資訊多元化有好處，但疾病治療因人而異，購買藥品或是有疾病的疑問，還是要尋求正確醫療管道，不然傷了荷包事小，最怕賠了健康。

