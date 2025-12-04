查無網傳「老人吃甜食更健康」研究，且醫學證實吃糖弊大於利
網傳「上海專家發現，吃甜食的老人，健康指數是吃蔬菜者的8倍不止」？
網傳研究查無可信來源，且吃糖弊大於利，應限制攝取量。
查核記者：曾慧雯
責任編輯：陳偉婷
近期網路流傳「上海研究發現老年人吃甜食更健康」說法；經查證，網傳研究查無可信來源，且目前醫學研究發現吃糖弊大於利，應限制精緻糖的攝取量。
一、網傳「研究發現吃甜食的老人更健康」說法自2024年起持續流傳，但研究來源說法不一，包括「上海交通大學醫學院老年健康研究中心」、 「復旦大學附屬華山醫院與上海營養研究院」、 「中國老年醫學會」、 「中華老年醫學雜誌」、 「上海某三甲醫院」、甚至「日本長期追蹤研究」等，但進一步檢索並未找到原始研究。
二、營養師表示，醫學上並無「吃糖更健康」一事，吃糖弊大於利，應限制精緻糖攝取。傳言舉的例子是老年人只吃蔬菜導致能量不足，但健康飲食本來就不會只吃蔬菜。根據每日飲食指南手冊，每天吃進的食物應有50-60%為全榖雜糧，以提供基本能量來源，不能只靠吃糖彌補。
因此，傳言為「錯誤」訊息。
背景
近期社群平台流傳訊息聲稱，一個上海團隊發現愛吃甜食的老人，其記憶力、行走速度、營養狀態、用藥量等健康指數遠遠超過那些一日三餐不離青菜的人，甚至高出8倍以上，還說飯前會偷吃糕點、口袋裡放顆糖的老人，普遍比超級養生派的人還要有精神。
查核
查核點：傳言說法是真的嗎？
查無網傳「老年人吃甜食更健康」研究
查核中心將傳言裡提及的「上海、老年人、甜食」等關鍵字利用google、百度搜尋，可得知自2024年起，網路就不斷流傳「研究發現吃甜食的老人更健康」說法。
實際點入各個連結檢視文章內容，則可發現關於這項研究的來源眾說紛紜，包括「上海交通大學醫學院老年健康研究中心」、「復旦大學附屬華山醫院老年醫學科與上海營養研究院聯合發表」、「中國老年醫學會最新發布」、「中華老年醫學雜誌」、「上海某三甲醫院」、「來自日本的長期追蹤研究」等。
不過，若進一步在前述機構的官網查詢，卻都找不到網傳研究，例如查核中心實際檢視《中華老年醫學雜誌》近2年的期刊目錄，並未見到「吃甜食的老年人更健康」相關論文。
吃糖弊大於利，應限制攝取量
（一）查核中心採訪郵政醫院營養師黃淑惠。黃淑惠表示，傳言描述一項顛覆認知的研究，但實際上並無「吃糖更健康」一事，目前醫學實證均指出應該少吃精緻糖；且傳言提到的綜合健康指數如記憶力、行走速度、營養狀態、用藥量等，均非準確的生化指數，具有可信度的研究應該會使用體重、BMI、糖化血色素等作為指標才對。
針對傳言提到「單靠蔬菜補能量遠遠不夠......糖是最快的能量來源」，黃淑惠說明，傳言舉的例子是老年人只吃蔬菜導致能量不足，但健康飲食本來就不會只吃蔬菜，根據每日飲食指南手冊，每天吃進的食物應有50-60%為全榖雜糧，以提供基本能量來源，不能只靠吃糖彌補。
黃淑惠說，傳言可能是搞混了「醣」與「糖」。「醣」是身體能量的基本來源，因此三餐裡不能缺乏碳水化合物；至於「糖」並非不能吃，而是應減少精緻糖的攝取量，因為糖在腸胃的吸收速度快，會造成血糖大幅波動，進一步影響食慾及精神狀態。
黃淑惠表示，一直渴望吃糖並不是因為身體需要，而是目前的飲食不正確、血糖波動大所致，例如正餐吃麵或稀飯等高升糖指數的食物，剛吃完血糖快速上升，但過一會兒血糖降低，身體就會產生想要吃甜食的渴望。只要改吃升糖指數較低的全榖雜糧，就能改善問題。
她說，偶爾吃一點甜食確實能使心情愉快、增加血清素分泌，但食物種類的選擇是重點，例如屬於全榖雜糧類的芝麻糊、蓮子銀耳湯、紅豆湯，雖然也是甜食，但因為含有膳食纖維，糖分也比較少，相對來說比吃糖果、蛋糕健康。
（二）根據腎臟病防治基金會官網資訊，以及台北長庚營養治療科營養師王永婷刊登於長庚醫訊36卷8期的文章均指出，「醣」與「糖」大不同，主食中澱粉存在的是「醣」，是人體主要的能量來源，攝取不足會導致低血糖風險；而「糖」的攝取則應限制，吃甜食糕點、喝含糖飲料等，都會讓血糖顯著飆升，影響健康。
攝取過多的糖會造成蛀牙、肥胖、注意力不集中，以未來罹患代謝性疾病（如糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病）的風險增加等問題。
由於攝取精緻糖的弊大於利，因此能不吃就不吃，若無法避免時也應控制分量，依據世界衛生組織（WHO）的建議，每日精緻糖攝取量不可超過每日總熱量攝取的10%。
