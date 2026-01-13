查爾斯三世徵才！年薪曝光竟「低於行情30萬」 王室：這份工能讓人終生難忘

查爾斯三世正在招募一名資深通信官。（翻攝The Royal Family臉書）

英王查爾斯三世（King Charles III）近來在徵才，要為幕僚團隊招募一名「資深通信官」（Senior Correspondence Officer）。不過，該份工作的年薪「低於市場行情」，引發關注。

月薪比公務員還低？ 王室職缺「少領30萬」引熱議？

白金漢宮近來公開招募一名資深通信官，工作地點在倫敦，是為期2年的合約制，年薪為3萬2,000英鎊（約新台幣136萬元）。不過，根據求職平台《Indeed》的數據，類似職務的市場年薪平均約為3萬9,633英鎊（約新台幣169萬元），足足高出7,000英鎊（約新台幣30萬元）以上。若再與英國司法部近期刊登的「資深傳播官」職缺相比，司法部給的年薪甚至超過5萬英鎊（約新台幣213萬元），差距更明顯。

雖然薪資不算亮眼，但王室說明，這是一份「非常特別的工作」，強調這份職務的核心在於「撰寫一封讓收件人終生難忘的信」，並在具有共同使命感的團隊中，協助國王履行對外溝通的角色。王室指出，每年都有成千上萬封信件寄給君主與王室成員，通信團隊的任務就是確保每一封來信，都能在適當時間內獲得周到的回覆。

離職能拿勳章？ 「讓人終生難忘的工作」特別提到AI？

該職位需負責特定業務範圍，協助撰寫回覆民眾的來信，也要和其他資深通信官合作，提供方向、領導與策略，以達成部門整體目標。應徵者須能妥善記錄、追蹤往來信件，具備良好的資訊科技能力與高度細心，並「以自己工作的影響力為榮」。

此外，王室也在徵才公告中特別提到AI的運用。公告中表示，AI可以作為履歷的輔助工具，但所有內容必須真實、準確，且來自申請者自身經驗。一旦發現抄襲或將AI生成內容冒充為個人經歷，申請可能遭撤回，內部人員甚至會面臨紀律處分。

該職缺只開放給英國籍人士申請，已於1月11日截止，預計1月中下旬進行面試。外界也注意到，近期王室高層幕僚出現異動，國王助理的私人祕書納森羅斯博士（Dr Nathan Ross）已在任職兩年多後離職。國王於1月5日在克拉侖斯宮接見羅斯博士，授予他「皇家維多利亞勳章」（Royal Victorian Order），表彰他的貢獻。

