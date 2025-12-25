查爾斯三世聖誕文告 選定西敏寺錄製談話內容

英國國王查爾斯三世(King Charles III)選定西敏寺(Westminster Abbey)作為今年發表聖誕節文告的地點，反映這處地點的「朝聖」主題，這也預計是這項年度談話的核心主題。

這座位於倫敦市中心、擁有逾千年歷史的地標性建築，長年來以舉辦盛大的加冕典禮與王室婚禮聞名，同時也是人們一年一度前往中世紀國王懺悔者愛德華(Edward the Confessor)陵墓朝聖的目的地。這位行事如僧侶般的君主於1161年被封為聖人，其陵墓位於西敏寺的核心位置。

每年都有數以百萬計的英國及大英國協(Commonwealth)民眾收看英國君主的這項年度節日談話。大英國協是一個由56個獨立國家組成的自願性聯盟，其中多數國家與英國具有歷史淵源。這段預錄的談話將於當地時間下午3時播出(格林威治標準時間15時，台灣時間晚間11時)，這是許多家庭享用傳統聖誕午餐的時刻。

聖誕文告也是查爾斯三世少數能夠不經政府指導、直接表達個人觀點的公開談話，內容通常帶有濃厚宗教色彩，回應當前時事，並且不時融入個人經歷。

在2周前，查爾斯三世才發表了高度私人的電視談話。他表示，醫師為他帶來「好消息」，他可在新的一年減少癌症治療療程。

現年77歲的查爾斯三世於2024年初被診斷罹癌，不過沒有揭露他罹患哪種癌症。白金漢宮表示，目前治療已進入「預防性階段」，未來將持續監測他的健康狀況。

查爾斯三世去年的聖誕文告錄製地點位於倫敦市中心、華麗的菲茨羅維亞禮拜堂(Fitzrovia Chapel)，該地曾是現已拆除的密德薩斯醫院(Middlesex Hospital)的一部分。查爾斯三世當時向全國的醫護人員致敬，並特別感謝在癌症治療中照顧自己的醫護人員。