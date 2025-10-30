查爾斯國王剝奪親弟安德魯「王子頭銜」 逐出王室府邸
英國國王查爾斯（King Charles III）近日採取罕見且震撼的行動，正式啟動程序，剝奪其胞弟安德魯王子（Prince Andrew）的王室頭銜，並將他逐出位於溫莎的王室莊園。此舉被視為英國王室數十年來最戲劇化的整肅行動，目的在於平息安德魯與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）牽連不清的醜聞。
白金漢宮在聲明中罕見地以嚴厲措辭形容此舉為「必要的譴責」（necessary censures），顯示英國王室內部出現數十年來最深的裂痕。外界關注的焦點在於：這項行動是否足以阻止安德魯與愛潑斯坦的關聯，繼續拖垮王室聲譽。
長年爭議再起
現年65歲的安德魯王子，因與愛潑斯坦的友誼長達15年而飽受爭議。爭議在今年再度升溫，主因是愛潑斯坦受害者維吉妮亞・朱佛瑞（Virginia Giuffre）的死後回憶錄出版。朱佛瑞曾指控，青少年時期曾遭安德魯性侵。
朱佛瑞於今年4月自殺身亡，享年41歲。安德魯多次否認所有指控，並聲稱從未與她見面。朱佛瑞家屬於週四發表聲明表示：「今天，一位平凡的美國女孩，以她的真相與勇氣，讓一位英國王子為行為付出代價。」
白金漢宮重磅聲明
白金漢宮當日發布簡潔而冷峻的公告：「國王陛下今日正式啟動程序，撤銷安德魯王子的稱號、頭銜及榮譽。」
聲明指出：「安德魯王子將改以『安德魯・蒙巴頓・溫莎』（Andrew Mountbatten Windsor）為名。他原在溫莎皇家小屋（Royal Lodge）的租約，過去提供了居住上的法律保護。現已正式通知解除租約，他將搬往私人住所。」
聲明並強調：「儘管安德魯堅稱自己清白，這些譴責仍屬必要。」
據CNN報導，安德魯預計將遷至距倫敦約160公里的桑德靈漢莊園（Sandringham Estate），該處為英國君主的私人產業。新住所的費用將由查爾斯國王私人支付，搬遷預計在可行時即刻進行。
王室與社會反應
消息人士指出，王室高層認為，即使安德魯否認所有指控，他在判斷上仍有嚴重失誤。安德魯本月初主動放棄部分頭銜，試圖平息輿論，但效果不彰，外界反而質疑他如何在2022年以數百萬美元與朱佛瑞達成民事和解，以及如何在2019年退出公職後仍維持奢華生活。
近日更有文件曝光，他於2003年以100萬美元購得溫莎皇家小屋，租約中每年僅需象徵性支付「若被要求」的租金，引發公憤。
儘管遭撤銷頭銜，安德魯仍名列英國王位第八順位。若要正式剝奪繼承權，必須經過國會立法並獲得多個英聯邦國家同意，程序冗長。上一次王室成員遭撤銷頭銜，已是1936年愛德華八世退位之時。
據了解，查爾斯國王不會透過國會程序，而是發出王室詔令（Royal Warrants），撤銷安德魯的約克公爵（Duke of York）、因佛尼斯伯爵（Earl of Inverness）與基里利伯男爵（Baron Killyleagh）等爵位。
他原亦為「皇家維多利亞勳章大十字騎士」及「嘉德勳章皇家騎士」，這些榮譽現已即刻生效撤銷。
白金漢宮補充表示：「陛下與王后謹此重申，對所有形式的受害者與倖存者，表達最深切的關懷與哀悼。」
受害者家屬與反君主團體反應
朱佛瑞家屬表示，將持續追究其他與愛潑斯坦有關者的責任。「我們的妹妹當年還是個孩子，卻被安德魯侵犯。她一生不曾停止為真相奮戰。今天，她贏了。」家屬聲明指出，未來將「繼續推動所有涉案者與共犯承擔責任」。
反君主制組織「共和」（Republic）週四表示，已指派律師準備對安德魯提起私人刑事訴訟，控訴其性犯罪與濫用公職行為。該組織強調將在數週內啟動司法程序。
共和組織執行長葛拉漢・史密斯（Graham Smith）直言：「別搞錯了，安德魯──或該說蒙巴頓・溫莎──並未真正面對司法。失去幾個頭銜，不足以回應性侵與貪腐指控。這不是查爾斯與威廉的果斷，而是他們為自保、急著切割安德魯的行為。我們需要看到他接受司法審判，證明王室並不凌駕法律之上。」
其他影響
本週一，查爾斯國王在英格蘭西北部出席教堂活動時，一名抗議者高喊：「你知道安德魯與愛潑斯坦的關係多久了？」引發現場騷動。
安德魯的兩名女兒──碧翠絲公主與尤金妮公主──仍保留公主頭銜，依1917年喬治五世的規定，她們作為君主之子女的後代，仍享有該身份。
安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）也將搬離皇家小屋，據悉已自行安排新住所。兩人於1986年結婚，1996年離婚。弗格森原為約克公爵夫人，本月初在安德魯放棄頭銜後，已恢復本姓。
英國政府據悉事前已被徵詢意見，並明確表態支持國王的決定。
值得注意的是，英國王室上一次剝奪王子頭銜已超過百年。當時維多利亞女王之孫查爾斯・愛德華（Charles Edward），因在第一次世界大戰中為德國作戰，於1917年被國會依《頭銜剝奪法》撤銷阿爾巴尼公爵（Duke of Albany）頭銜。
＊尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
