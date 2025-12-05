查獲上千顆偷運鸚鵡蛋卻不能罰 管碧玲：漏洞再不補 前線士氣會受傷

海洋委員會主任委員管碧玲（右2）主持行政院查緝走私偷渡聯繫會報，裁示，請內政相關單位共同研議修法方向，把走私與偷渡未遂明確納入法律規範。（海委會提供）

民國114年12月4日舉行的「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」中，討論金馬地區接連查獲走私保育類鸚鵡蛋未遂案，再度凸顯邊境查緝法律缺口。主持會議的海洋委員會主任委員管碧玲直言，現行法令對「未遂犯」未納入處罰，讓基層在實務上面臨「明明抓到了卻不能辦」的困境，會中請與會相關單位加速啟動修法將漏洞補上。

查緝走私偷渡聯繫會報中，海巡署偵防分署報告指出，連江查緝隊於113年6月及114年11月，分別在馬祖、金門攔下企圖將1646顆保育類鸚鵡蛋偷運往大陸的不法業者。雖然人贓俱獲，但因《野生動物保育法》第40條未將未遂行為入罪，承辦檢察官最後只能做成不起訴處分，讓第一線人員相當挫折。

廣告 廣告

管碧玲在會中立即回應，法律不足以支撐執法現場，已不是第一次被提及，若不補強制度漏洞，反而會讓不法者利用模糊地帶躲避刑責。她在會議中請農業部盡速研擬修法，法務部提供法制意見，以免查緝成果「做白工」。

除野保法外，《入出國及移民法》的未遂犯規範也被點名。管碧玲舉例，近期金馬邊境查到企圖偷渡者，證據顯示確實已規畫、準備越境，但因人尚未登船，只能以「未遂不罰」為由無保請回，讓基層十分無力。她形容金馬與大陸距離近、執法縱深不足，「既遂與未遂只差一步」，若法律不及時補洞，會讓邊境管理成效大打折扣。

主持會議的管碧玲裁示，請內政部移民署、法務部、海巡署及陸委會共同研議修法方向，把走私與偷渡未遂明確納入法律規範，以免再讓不法分子鑽漏洞。

她強調，走私與偷渡都是國安層級的議題，制度不完備，第一線再努力也會受限，期待跨部會合作補上缺口，讓查緝工作不再「打一半」。

【看原文連結】