查獲屏東崁頂鄉豬場餵飼廚餘 縣府重罰60萬

屏東縣政府聯合稽查小組在崁頂鄉一處陳姓豬農養豬場查獲餵飼廚餘 ， 總共予以重罰六十萬元。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府聯合稽查小組日前接獲通報，屏縣崁頂鄉陳姓養豬場場內有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，稽查人員到場稽查發現該場飼養五十八頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，餵飼事實明確，縣府三十一日公布裁處結果，依違反動物傳染病防治條例及違反飼料管理法，合計裁罰六十萬元。

屏東縣動物防疫所表示，此次查獲崁頂鄉陳姓豬農養豬場，飼養頭數為五十八頭，依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處曾多次前往現場查訪，陳姓養豬戶無視法規，被查獲現場以廚餘混合飼料餵食，躲避稽查，其違法行為對屏東縣縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，故依違反動物傳染病防治條例重罰四十萬元罰鍰，另依違反飼料管理法裁處二十萬元罰鍰。

屏東縣動物防疫所指出，稽查人員當日即刻開立移動管制書十五天並啟動畜牧場與周邊道路清消，以全面提升生物安全措施，降低任何傳播可能風險。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為了防堵非洲豬瘟疫情，中央自二０二一年十月起早己實施一九九頭以下的小型養豬場被全面禁止使用廚餘、動物性廢渣與屠宰下腳料餵豬，相關法令已明確規定且行之多年，呼籲小型養豬場切勿心存僥倖，違規收集廚餘餵飼豬隻，縣府將持續辦理稽查，絕對嚴辦到底。