查獲歷年最大宗違法電子煙案 黃偉哲慰勉查緝團隊

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記者王勇智／臺南報導

臺南市政府與中央執法機關攜手合作，成功查獲近年來規模最大的非法電子菸案件，展現打擊違法菸品及維護市民健康安全的具體成果。臺南市長黃偉哲今（10）日由臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同，前往海巡署偵防分署臺南查緝隊頒發加菜金，慰勉第一線查緝人員長期投入查緝工作的辛勞。

該案由海巡署偵防分署臺南查緝隊會同警察及檢調機關共同偵辦，於嘉義地區查獲大型非法電子菸發貨中心，現場查扣電子菸主機近4,000台、各式煙彈9,500餘盒及大量相關組合元件，估計市值超過新臺幣1,000萬元。部分產品來源不明，且疑涉添加依託咪酯（Etomidate）等非法成分，全案已移送司法機關偵辦。

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黃偉哲表示，電子菸產品常以多元口味及新穎包裝吸引年輕族群，近年更出現摻有依託咪酯的「喪屍煙彈」，對健康及公共安全造成威脅；此次成功查獲大型非法電子菸據點，有效防堵違法產品流入市面，也展現跨機關合作打擊犯罪的成效。

臺南市副市長姜淋煌指出，市府將持續配合中央推動反毒、反私菸及健康促進工作，並結合社區力量加強宣導，提升民眾對非法電子菸及新興毒品危害的認識，共同打造健康、安全的生活環境。

臺南市長黃偉哲今日由臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同，前往海巡署偵防分署臺南查緝隊頒發加菜金，慰勉第一線查緝人員長期投入查緝工作的辛勞。（臺南市軍人服務站提供）

臺南市政府與中央執法機關攜手合作，成功查獲近年來規模最大的非法電子菸案件，展現打擊違法菸品及維護市民健康安全的具體成果。（臺南市軍人服務站提供）