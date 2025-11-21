查獲泰籍非工仲介集團！他哭訴遇以哈戰爭才來台：1天僅賺1千還被逮

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

日前，新北市專勤隊，受理1名泰國籍逾期外僑通報，其當初以觀光名義來台，實際在台期間都在非法工作，經專勤隊深入調查後，發現台灣及泰國均有仲介涉入此案。接獲情資後，新北市專勤隊隨即成立專案小組，掌握雲林縣共4處非法藏匿外籍人士之處所，於今年10月29日清晨及11月1日，會同雲林縣專勤隊，及彰化員林分局，兵分多路埋伏，突襲查獲泰籍逾期者達39人。

新北市專勤隊查獲39名逾期停留泰籍人士。（圖／翻攝畫面）

據了解，本案打黑工泰籍人士，分別指認不同仲介，目前調查得知，其中一名居住台灣之泰國籍仲介，每介紹1人來台「假觀光非法工作」，就可從中獲利新台幣2萬至3萬5000元不等，新北市專勤隊擴大追查泰國當地仲介、其餘在台接應的非法仲介及雇主，並清查相關不法獲利，一舉斬斷幕後集團黑手，依法移送雲林地檢署偵辦。

而此次，共查獲39名逾期停留泰籍人士，他們在台居住環境狹小惡劣，其中有泰籍人士表示，曾至以色列非法工作，薪水雖然很高，但卻遇上以哈戰爭，因同伴遭哈瑪斯攻擊後，為生命安全考量，才決定轉戰台灣，以假觀光名義來台非法工作，沒想到辛苦工作1天僅拿到1000元，不但遠低於市場行情，且荷包還沒賺飽卻遭專勤隊查獲。

鑑於近年來，泰籍人士假借觀光名義，來台從事非法工作人數居高不下，幕後多有不法集團操控，嚴重影響社會秩序及公共安全，移民署署長林宏恩責表示，將從源頭打擊非法仲介集團，必將「斬斷黑手，斷絕不法根源」，絕不容許非法仲介荼毒社會。新北市專勤隊隊長黃奕崗表示，移民署將持續與各治安機關加強合作，嚴查非法外來人口，保障國人及合法移工就業權益。

