查獲跨國詐騙機房 雲檢起訴11機房成員、2系統商

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

詐騙集團伸手進雲林縣架設機房，雲林地檢署去年6月接獲情資後，指揮警方成立專案小組，在雲林縣北港鎮某3處民宅成功查獲詐騙機房，當場逮捕機房手及機房承租者等11人，循線向上追查逮捕2名系統商，全案日前偵結，13人依組織犯罪、之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢等罪嫌等提起公訴。

雲檢指出，這個集團所使用之遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統等設備來源，是由郭姓系統商提供。檢察官黃薇潔於去年11月15日指揮拘提郭男並聲押獲准。

檢警經進一步追查，查知郭男之上游系統商為長期定居泰國的洪姓男子，其經營之話務平台可遠端設立全球機房，系統內包含美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。

洪男為規避查緝，長年滯留泰國，直至今年7月1日返台入境時，為專案小組於桃園國際機場拘提到案，並於 7月4日經檢察官聲押獲准。

檢方調查，長期定居泰國的洪男，為經營遠端系統、VOS3000自動話務平台系統的系統商，其知悉郭男為從事詐騙機房之集團成員，竟將話務系統設備提供給郭男使用。

黃姓男子自111年6月起，陸續承租雲林縣北港鎮某3棟民宅作為話務機房，吳姓、陳姓男子為現場幹部，鄭姓男子等8人分別擔任機房一線、二線話務手。該詐欺集團從事假冒UPS快遞公司（一線）、北京市公安民警（二線）之詐欺話務機房。

他們向系統商郭男租用網路服務，並以租用來之網路渠道，登入至 BRIA APP 連線至自動話務系統，以利撥打網路電話，對美國在地華僑，以個人資料外洩，遭人冒用，並涉嫌寄送詐欺案件之包裹為由，要求被害人向北京市公安民警報案，再由該詐欺集團協助被害人轉接電話至二線成員。

二線成員再以假冒的北京市公安民警身份，聲稱檢警單位需對被害人之帳戶進行監管，要求被害人將帳戶款項轉至其指定之銀行帳戶內，再轉由後端集團第三線成員持續要求被害人匯款，以達渠等詐欺之目的。

檢警查出，該詐欺集團以這種手法於113年5月16日詐騙謝姓被害人，致謝姓被害人陷於錯誤，依指示匯款美金5萬8950元至中國工商銀行帳戶、美金3萬元至越南外貿股份製商業銀行帳戶。

