查獲違規餵食廚餘養豬場 新北重罰206萬元禁止上市補助

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市府聯合稽查小組，昨（6）日清晨主動前往林口區養豬場稽查，查獲2場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央並依違反動物傳染病防治條例裁處100萬元罰鍰、違反飼料管理法裁處3萬元罰鍰。因兩場為同一場主，共開罰206萬元。同時取消禁用廚餘期間飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

新北市動保處表示，非洲豬瘟疫情防範不可鬆懈，所以徹夜查察林口豬場廚餘禁餵狀況，昨天清晨4點多，發現廚餘車輛載有廚餘桶停置場外，而且廚餘車上裝有28桶廚餘，開蓋逐一檢視，違規事證明確。緊連旁邊養豬場的蒸煮樔，也裝滿未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油。

現場稽查人員發現，場主及環保局人員目測，樔內至少有100桶份量。場主坦承，攪粹後未蒸煮餵食豬隻。稽查小組表示，2場為同一場主經營，兩場緊鄰、共飼養約1700頭豬隻。使用同一套蒸煮設備，業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依據動物傳染病防治條例第43條，處最重罰。

動保處表示，聯合稽查小組立即要求業者，將廚餘載運至新店焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用，廚餘採樣也已送往台大初篩實驗室送檢。今日也通報中央災害應變中心，指揮官陳駿季指示，養豬場違反廚餘使用，採限制上市措施。新北市聯合稽查小組，已將2違規場拉封鎖線，所有豬隻移動管制15天，不准上市。違規畜牧場一律取消禁用廚餘期間的飼料差額，及廚餘清運油資兩項補助。

照片來源：新北市府提供

