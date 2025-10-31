查獲養豬場餵飼廚餘 新北市府封鎖廚餘槽依法嚴懲

cnews204251031a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市府農業局人員，昨（30）日主動前往泰山區1處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，而且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已涉嫌違反動物傳染病防治條例及飼料管理法。農業局表示，除了可分別裁處5萬元至100萬元及3萬元至300萬元罰鍰，現場也即刻由稽查人員押車，將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

農業局表示，為了防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起，全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，而且不得作為飼料或飼料添加物使用。當天就已同步通知轄內66場，具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

農業局表示，昨日主動聯合稽查小組，至泰山區1處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上，存放含廚餘的桶槽，而且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。後續將依法裁處並持續至現場複查。

農業局呼籲，畜牧業者為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

照片來源：新北市府提供

