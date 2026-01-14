查獲174公斤海洛因！4中國漁民走私20億元毒品闖台 檢依毒品罪起訴

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中國籍孫姓船長與三名船員以每人10萬人民幣的報酬受雇，意圖接運走私市值約20億元新台幣的毒品入台，遭海巡署登船清查攔截，查獲這起5年來數量最大宗的海洛因走私案，今（14）日船上4名船員都依毒品罪嫌遭起訴。

海巡人員於去年9月13日在「YAMA68」外籍漁船上查獲共718.19公斤的毒品。（圖/取自臺南市政府全球資訊網）

檢方起訴書指出，該船4名中國籍漁民於去年8月受資訊不詳的男子雇傭，以每人10萬人民幣的報酬，出海接運不詳貨物。4人於去年9月3日從柬埔寨西哈努克市碼頭出航，駕駛柬埔寨籍「YAMA68」漁船，依照神祕男子指示於4日中午12點左右將漁船泊靠至泰國海域一艘資訊不明的船隻旁邊，由孫姓船長以外3人將「一級毒品海洛因498塊，合計淨重174公斤954.29公克，純度 75.45％、第二級毒品大麻399包，合計淨重393.987公斤、第三級毒品硝甲西泮（Nimetazepam）15包，合計淨重14.589公斤以及含有第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品4-溴-2,5-dimethoxyphenethylamine的白色粉末17包，合計淨重15.211公斤」運至於船甲板並藏放在漁船船艙內。

之後，孫姓船長又於9月13日下午5點將漁船駛至我國東沙海域等待與神祕男子交代的船隻再接運，但在下午6點17分時，因形跡可疑遭我國海巡公務船舶攔截檢查，並在該船上發現部分等待轉運之毒品，海巡人員將該船押解至台南市安平區安平商港公務碼頭執行搜索，查獲大量毒品。

台南地檢署依毒品危害防制條例之運輸第一、二、三級毒品罪嫌及懲治走私條例之私運管制物品進口未遂罪嫌起訴該船4名船員。經統計，此批毒品價值約20億元新台幣，其中海洛因數量為近5年來查獲最大宗，幸虧能在大量毒品流入市面前將其攔獲，避免國人身心健康遭其殘害。

