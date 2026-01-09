查獲24名泰籍非法坐檯女子 移民署破獲跨國色情仲介集團

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今（9）日宣佈查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，並查扣手機、翻譯機、記帳簿、不法所得38萬餘元等證物。並將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

專案小組調查指出，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國女子入境臺灣，藏匿於民宅內，由集團專人管理、指派及接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事坐檯陪酒，部分坐檯女子沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分女子坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。集團旗下的外籍坐檯女子為了賺錢而作風大膽，吸引了大批客人前往消費尋樂，非法集團也因此收入滿盈。

專案小組在蒐證時發現其中1間會館只接熟客，連日觀察掌握少爺的開門時機及仲介集團運作方式後，由義地檢署指揮，聯合海巡署、嘉義憲兵隊等組成專案小組出動35名執法人員共同查緝，成功查獲外籍女子非法坐檯陪酒等不法情事。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定表示，政府歡迎全球旅客來臺旅遊，但呼籲切勿從事與許可目的不符之活動或工作，以免觸法遭驅逐出國，未來更面臨遭禁止入臺三年至五年，得不償失。國人也不要貪圖一時之便，非法聘僱外來人口從事工作，將違反就業服務法，最高可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

圖說：移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊查獲24名泰國籍非法坐檯女子及仲介，依違反刑法妨害風化、就業服務法及人口販運防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。（圖：劉芳妃翻攝）