查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫
記者楊忠翰／台北報導
台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。
警方對孫男進行酒測，數值為0毫克，車上亦未發現違禁品，6人均為相互認識的友人，警方同步通知清潔隊及全吊式拖吊車到場處理，迅速排除事故現場，華中橋才得以恢復全線通行。
台北市 / 綜合報導 台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。駕駛酒測值為0，車上也沒有違禁品，供稱是因為看手機導航分心釀禍。救護員與消防員，協力將傷者送上救護車，男子全身多處擦挫傷，不只他，車裡還有好幾名乘客，白色保母車翻覆，四輪朝天車頭全毀，車窗車門嚴重變形，連後車輪都快掉下來，整輛車幾乎成一團廢鐵，撞擊力道之大，車殼零件噴飛到對向車道，幾人的衣物鞋子也都遺留現場，事發就在今(8)日凌晨1點多，華中橋往台北市方向。當時29歲的孫姓駕駛，開車載5名友人，正準備要前往新店的朋友家休息，他供稱看手機導航時分心，不慎自撞分隔島，整輛車失控翻覆，造成車上6人骨折及擦挫傷。台北市警局萬華交通分隊小隊長黃明發說：「經警方到場了解，駕駛酒測值為0，車上未發現違禁品，駕駛稱其使用手機導航，未注意車前狀況，自撞翻車。」警方後續將肇事車輛，吊離現場，同時協助疏導交通，據了解這輛是知名日系車廠的，旗艦型七人座休旅車價值超過300萬，好友共乘一輛車，卻出了自撞車禍車損還很嚴重，所幸車內乘客均無大礙。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
