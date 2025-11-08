查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫

記者楊忠翰／台北報導

北市孫男開車行經華中橋自撞分隔島後翻覆。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。

警方對孫男進行酒測，數值為0毫克，車上亦未發現違禁品，6人均為相互認識的友人，警方同步通知清潔隊及全吊式拖吊車到場處理，迅速排除事故現場，華中橋才得以恢復全線通行。

