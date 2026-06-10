查緝喪屍毒品 新北警破獲市價逾億元依托咪酯分裝廠
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市刑事警察大隊，日前查獲多名犯嫌，涉持有第二級毒品依托咪酯，深入追查發現，源頭均指向1名45歲何姓男子。新北市刑大表示，鎖定何男行蹤後，循線在新莊地區，配合霹靂小組強勢上門攻堅逮人，除破獲何嫌經營的「喪屍煙彈」分裝場，先後在現場與何嫌汽車內，查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、依托咪酯粉末重量高達6.1公斤、煙彈，更有封膜機、點鈔機、臭氧機、分裝袋、研磨機、電子磅秤等。
新北市刑大表示，還查扣疑似贓款48萬7800元、手機2支等物。由於何嫌在同一層大樓內，租用了2個房間，1間自住1 間則是毒品倉庫。查緝過程中，還調派緝毒犬，協助搜尋毒品藏處。訊後依毒品罪嫌將他移送偵辦，新北地方法院已裁定羈押禁見。這些毒品若流入市面，初估可以製造約莫48萬顆喪屍煙彈，換算市價逾1億元，可供數萬人吸食。如果真的成功流入市面，影響社會安全甚鉅。
新北市刑大表示，近期依托咪酯施用狀況氾濫，甚有「夏日炎炎，依托來點」的狀況，造成毒駕事故頻傳。為防制毒品危害道路交通安全，市警局也依市長侯友宜指示，配合警政署「115年全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，於專案3日內共查獲毒駕案件130人、緝獲各類毒品犯嫌68人。
新北市刑大表示，毒品犯罪不僅危害個人健康，更嚴重衝擊社會治安。警方將持續向上溯源、向下刨根，以「斷絕供應鏈、瓦解販毒網」為目標，全面掃蕩毒品犯罪，展現維護治安決心，打造市民安心、安全的生活環境。
照片來源：新北市警方提供
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