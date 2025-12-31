查緝跨年恐嚇言論 刑事局：掌握4案查獲1嫌

（中央社記者黃麗芸台北31日電）北市無差別攻擊案後，網路出現模仿效應。刑事局今天表示，已掌握4件個案揚言將在跨年期間製造恐慌，並查獲1嫌依法偵辦，其餘3案都已鎖定對象，致力守護跨年公安。

警政署刑事局傍晚發布新聞稿表示，無差別攻擊案後，近日網路社群平台、討論區及通訊軟體中，陸續出現帶有暴力暗示、模仿犯罪或情緒過激言論，引發社會不安，甚而產生連鎖式的模仿與擴散效應，對公共安全造成具體影響。

為因應跨年期間大型活動及人潮聚集所衍生的公共安全風險，刑事局說，近期已統籌全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似危害公共安全的網路言論，即時蒐證、迅速釐清，並與檢察機關保持密切聯繫，從速究辦。

根據刑事局統計資料顯示，自19日無差別攻擊案發後至30日晚間10時止，已統籌全國各地警察機關偵辦118件相關網路言論訊息案件，並查獲22名犯嫌到案，其中1名已依刑法恐嚇公眾罪起訴。

刑事局提到，針對近日網路出現揚言於跨年期間製造恐慌的言論，警方已掌握4件個案，並查獲1名犯嫌且依刑法恐嚇公眾罪移送台北地檢署偵辦，其餘案件也已調閱資料鎖定對象。

對於任何企圖利用節慶期間散布恐嚇、製造社會不安的行為，刑事局說，決不寬貸，並展現警方守護跨年期間公共安全無虞的決心；同時，也顯示不當網路言論確實可能衍生法律後果，值得社會共同重視。

刑事局呼籲，網路空間應理性發言、審慎轉傳，才有助於社會安定與公共安全維護，請民眾避免轉傳或附和帶有恐嚇、模仿或暴力暗示的內容；若發現疑似危害公共安全的貼文或影片，請保留相關資訊並向警方檢舉反映。（編輯：蕭博文）1141231