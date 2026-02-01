查處張又俠 共軍強調政治整訓

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬後，中共《解放軍報》1日在頭版發表社評表示，嚴肅查處張又俠、劉振立，體現堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心意志，必將鞏固深化政治整訓成果。

《解放軍報》以「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」為題指出，政治整訓是共軍從政治上加強自身建設的重要法寶，是全面加強軍隊黨的領導和黨的建設的有力武器。嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯堅定捍衛共軍政治本色的鮮明態度，體現堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰的決心意志。

文章強調，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果。

文章進一步稱，中共正面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，共軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕共軍政治本色的諸多因素現實存在，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

文章認為，要充分認清政治整訓是完成強軍目標既定任務的重要內容，是重塑共軍的重要途徑，必須持續深化政治整訓，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強。」

文章也說，軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。要認清當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深，必須一步不停歇、半步不退讓，把軍隊反腐敗鬥爭進行到底。