查處張又俠、劉振立 中國國防部：對反腐具重要意義

（中央社記者呂佳蓉北京29日電）中國國防部發言人蔣斌今天表示，堅決查處中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，對反腐敗鬥爭具有重要意義。

針對張又俠與劉振立案，中共解放軍報25日在頭版發表評論，表示2人嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。

在今天的中國國防部例行記者會上，有媒體提到該篇解放軍報社論，並詢問當前反腐敗鬥爭是否取得階段性成就，以及最新一輪的反腐敗鬥爭的決定方向是什麼？

蔣斌今天重申中國官方的立場。他表示，「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現。對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義」。

在張又俠與劉振立24日被官宣落馬後，中共解放軍報在25至26日的頭版發表評論，指出張劉涉「五個嚴重」，以及「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」。但是27日，解放軍報第1至第12版均為日常報導。

（編輯：周慧盈）1150129