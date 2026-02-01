查處張又俠 解放軍報：體現打贏反腐敗鬥爭決心

（中央社記者呂佳蓉北京1日電）中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，中共解放軍報今天在頭版發布評論，強調嚴肅查處2人，體現打贏軍隊反腐敗鬥爭的決心。

共軍解放軍報今天在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。

文章表示，嚴肅查處張又俠、劉振立，彰顯中共黨捍衛共軍政治本色的態度，體現了堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的決心意志，推動形成全面從嚴治黨越來越嚴、越往後執紀越嚴的氛圍導向，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌。

文章稱，中共黨的18大以來，「以習近平同志為核心的黨中央」把全面從嚴治黨、全面從嚴治軍放在黨和國家工作大局，清除了影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的重大政治隱患，「新時代政治建軍取得歷史性成就」。

文章又說，當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中共黨面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，共軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，影響中共黨對軍隊絕對領導、侵蝕軍隊政治本色的諸多因素現實存在，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

文章表示，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強」。「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。當前反腐敗鬥爭是中共黨18大以來正風反腐的延續、重塑軍隊的深化。全軍要保持高壓態勢不動搖，增強反腐敗戰略定力和必勝信念。

中國國防部1月24日宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對兩人立案審查調查。本屆中央軍委中，只剩最高領導人習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。（編輯：廖文綺）1150201