查詐騙案抓車手殉職！高雄巡佐騎車撞違停貨車不治 同仁悲慟不捨

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

高雄市三民區今（12）日發生下午發生一起死亡車禍！一名張姓巡佐騎乘機車外出偵辦刑案時，不明原因撞上一部違停在路邊的貨車車尾，救護人員到場後，緊急將他送往醫院搶救，可惜最終仍宣告不治，警方初步研判，違停車輛致使張姓巡佐撞擊釀禍，詳細肇事原因仍待釐清，而貨車柳姓駕駛被依過失致死罪嫌移送偵辦。

高雄新興分局前金分駐所張姓巡佐，不明原因撞上一部違停在路邊的貨車車尾，送醫急救不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，新興分局前金分駐所的張姓巡佐現年54歲，他當時偵辦一起詐騙案，正外出查看車手活動路線並調閱相關影像，沒想到在下午1點15時，在三民區建國三路、市中一路口發生車禍，不明原因撞上一輛違停貨車車尾，現場留下大灘鮮血，相當駭人，而他被送往醫院急救後仍宣告不治。

警方指出，張姓巡佐與34歲柳姓貨車駕駛均未酒駕，初判事故地點有違規車輛停放，造成張姓巡佐撞上貨車釀禍，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

新興分局沉痛指出，​張姓巡佐自1990年畢業從警以來，幾乎年年考績甲等，於2020年調至新興分局服務，表現優異。他一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對於本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

警方初步研判，違停車輛致使張姓巡佐撞擊釀禍，柳姓貨車駕駛被依過失致死罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

