查詐騙案途中撞違停貨車 高雄54歲巡佐亡

人救出後，機車仍卡在貨車底。（圖／東森新聞）





警界憾事！高雄新興分局54歲張姓巡佐，今天下午1點多，在建國路、市中一路口偵辦詐騙車手案件時，騎車自撞一輛違停的小貨車，人被拉出機車還卡在車底，巡佐送醫後宣告不治，怎麼會自撞貨車，不排除是身體突然不適，也可能是太陽西曬視線不佳導致。

54歲張姓巡佐經過路口，速度不慢，一輛貨車停在路旁卸貨，張姓巡佐完全沒煞車，往前衝撞，直接撞上貨車車尾，送醫急救宣告不治。

目擊民眾：「騎車撞上的，後來救護車要到前，有小姐過去CPR，但是也不太敢動他。」

廣告 廣告

12號下午一點15分，張姓巡佐正在執行勤務，要到一件詐騙案案發地，看車手活動路線，準備要去調閱監視器的途中，竟然撞上正在卸貨的貨車，因為沒煞車，撞擊力大，人救出後，機車還卡在貨車底。

張姓巡佐是上午10點上班，下午一點多出勤，沒有休息不夠的問題，而且前一天也有休息11小時，不排除是騎車途中突然身體不適，也可能是當時太陽不小又西曬，貨車是在陰影處，視線不佳釀禍。

目擊民眾：「以為是貨車倒退，然後撞到摩托車，結果下一秒才發現不對，是摩托車整個撞上去，掛在自己的摩托上然後往後仰，他嘴巴有流血。」

張姓巡佐已經從警35年，幾乎年年考績都是甲等，109年調到高雄新興分局，現在負責前金分駐所刑案勤務，發生執行勤務自撞死亡，其他同事都相當驚訝也不捨。

撞到的這輛貨車違停卸貨，34歲柳姓貨車駕駛也被依過失致死，現行犯移送偵辦。

更多東森新聞報導

竹東男曝屍荒野！遺體腐敗難辨 警靠「這招」讓他回家

獨家／違停釀禍！3大車停紅線 汽車駕駛閃避逆撞騎士

獨家／赴陸旅遊急換人民幣 女大生網路匯兌6萬飛了

