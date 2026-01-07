查詢狼社工平台 石崇良：1個月內研議完成

具社工師身分的高雄市心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務查詢弱勢少女個資，誘拐性侵。衛福部長石崇良承諾，一個月內研議完成「狼社工查詢平台」，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。

民眾黨立委黃國昌昨於立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會質詢指出，涉案人濫用權限性侵未成年少女，「績優督導獎項是怎麼評的、怎麼頒的，我十分困惑」，該督導績優獎項何時要撤銷？

石崇良表示，衛福部於一月六日正式撤銷何建忠績優督導獎，並未經過會議程序，是由他下令撤銷。黃國昌說，「這樣子作為就有擔當了」，這才有魄力，該撤銷就撤銷。

「社工違法收集資料，性侵未成年少女，對於政府及衛生體系來說，是非常重大的事件。」立委王育敏說，該名涉案人迄今仍保有社工證照，真的是不可思議，而懲戒更是緩慢。石崇良則說，當事人當時受到羈押，導致懲戒程序中止，現已重新啟動，近期內就會進行懲戒。

王育敏要求衛福部成立專案會議，徹底檢討，原因是高雄市政府處理過程，去年八月九日該涉案人已兩大過免職，但衛生局卻未跟進開罰，也沒有公告姓名，足足延宕四個半月，這點一定要究責，精進個管系統安全性、檢討查詢權限，並通知其他縣市。

立委陳菁徽質疑，該名涉案人為何可以查閱個案資料？石崇良說，全國共有七十一處心衛中心，一般社工無法跨區查詢，但衛生局可指定二名人員擁有查詢全區的權限，而該位涉案人就有權限。目前已啟動檢討，將開會研擬討論一致性的查詢權限。

