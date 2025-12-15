Taiwan FactCheck Center

查證國際賽五國青年同場競技 日本奪冠、台灣包辦二三名

發佈：2025-12-15

圖說：12月13日線上舉行青年查證挑戰賽國際賽，五國青年線上較勁查核技術。

2025年青年查證挑戰賽國際賽（GenAsia Challenge，下稱GAC）於12月13日線上登場，經過一小時即時查證與競答的精彩過招，最終由日本隊伍YAYO-SAN奪冠，第二、三名則由台灣隊伍「我看起來像估狗嗎」與「sumimasen」拿下，這兩組台灣隊伍皆曾在去年賽事中獲獎，今年再度組隊挑戰、順利連莊，展現穩健而成熟的查證實力。

台灣事實查核中心自2021年起連續五年主辦青年查證挑戰賽台灣賽，並自2024年起與亞洲各國夥伴共同推進GAC國際賽，賽事規模與參與國家逐年擴增。本屆賽事由台灣事實查核中心、日本事實查核中心與日本新創教育團隊Classroom Adventure、泰國Cofact、蒙古事實查核中心與印度查核組織DataLEADS共同主辦，集結台灣、日本、泰國、蒙古與印度的青年查證高手，累積報名人數超過800人。

賽事以「事實查核與數位素養」為核心，透過限時答題與多元查證情境，考驗參賽者在資訊爆炸與AI盛行的時代中，辨識假訊息、驗證來源與團隊協作的能力。各國先透過國內賽選拔出前五強隊伍，晉級國際賽舞台一決高下。國際賽終場由日本隊伍YAYO-SAN以些微分數差距勝出，台灣三支隊伍分列二到四名，躋身前三的台灣隊伍亦是去年查證賽的佼佼者，讓台灣事實查核中心青年查證挑戰賽工作小組頗感振奮。

本屆比賽題型涵蓋文字、圖片與影片等多元形式，內容包含辨識文章中的錯誤段落、追溯社群貼文的原始發布時間、判斷遭AI竄改的影像細節，以及辨識AI生成影片等。參賽者須在2至5分鐘不等的時間限制內作答，並遵守「以團隊第一個提交答案為準」的規則，如何在準確度、答題速度與團隊溝通之間取得平衡，成為致勝關鍵。

賽事全程透過Zoom與互動平台進行，並提供多語即時口譯，確保各國選手在公平、清楚的環境下參賽。主辦團隊也安排各國事實查核組織夥伴在線上支援，協助處理技術或規則相關問題，讓整體流程更加順暢。

圖說：五國青年跨國連線參與青年查證挑戰賽，主辦團隊也安排各國事實查核組織夥伴於線上同步口譯並支援處理選手的技術問題。



除了競賽本身，主辦單位也在賽後逐題解說，帶領選手回顧正確答案與查證過程，強調「理解查核流程」比答對更重要。透過拆解錯誤資訊來源、示範搜尋技巧與工具應用，協助參賽者將競賽經驗轉化為可運用於日常生活與未來職涯的實用能力。

主辦單位期盼透過GenAsia Challenge串聯亞洲各國青年，共同培養面對假訊息與AI內容的判讀力與責任感。未來將持續擴大賽事規模，讓更多年輕世代在交流與實作中，成為數位時代守護資訊可信度的重要力量。

台灣事實查核中心每年持續舉辦「青年查證挑戰賽」及相關課程與活動，因對象為青少年，故不向參與者收取費用，而是在贊助商支持下，盡力將活動資訊與學習資源推廣至全國學校。往年「青年查證挑戰賽」有國外留學生與海外僑校學生參與，今年有離島高中生跨海參賽。未來查核中心將延續過往企劃，陸續專訪參賽者、聆聽衛冕隊伍的寶貴經驗，也持續尋找贊助單位支持這項培養青年媒體識讀與查證能力的長期計畫。

