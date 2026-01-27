【查證】伊朗年輕人Erfan Soltani因為抗議伊朗政府被處以絞刑？目前暫停處決並與家人會面過

網傳「一位年輕帥氣的伊朗年輕人Erfan Soltani，因為抗議政府的緣故，被伊朗政府處以角刑」的訊息。經查證，26 歲的伊朗抗議人士索塔尼，因參與示威活動被捕並被判處死刑，家人原本接獲通知他將於 2026 年 1 月 14 日被處決，不過當天處決被推遲，目前是暫停執行的狀態；美國總統川普指出，他從伊朗方面得到不會行刑的保證，而在川普發言後，伊朗宣稱索塔尼被判死刑的報導為「虛構新聞」，他將被監禁，不會被處決，但家屬對此仍表示擔憂。

伊朗年輕人 Erfan Soltani 因為抗議伊朗政府被處以絞刑？



原始謠傳版本：



Thread 上面看到的，一位年輕帥氣的伊朗年輕人Erfan Soltani，因為抗議政府的緣故，被伊朗政府處以角刑（抱歉用異型字）。還有好幾個年輕人也一樣。看他們最後一刻仍笑容燦爛，那畫面實在令人心碎，讓人看了眼淚直流。想起了228的時候的蔡鐵城，時正春風青年，卻被國民黨政府殘酷對待。他還留有一封寫給心愛妹妹的家書，60年後才還給家屬。他的罪名一直到2019年才平反。不寫了，實在是太難過了。



並在社群平台流傳：









查證解釋：



【查核聲明】：因伊朗處於資訊封鎖的狀態，報告將視情況發展，依具有公信力的公開資訊滾動更新。





伊朗抗議人士索塔尼（Erfan Soltani）現況



綜合《CNN》、《ABC News》、《BBC》等媒體報導，伊朗 26 歲男子索塔尼（Erfan Soltani）因參與示威抗議被捕，幾天後就遭判處死刑，家人原本被告知他將在 2026 年 1 月 14 日被處決，但當天家屬收到消息，處決被推遲並未執行，不過他們仍然十分擔憂。



美國總統川普在 14 日指出，他從伊朗方面得到不會行刑的保證，「今天原本應該要執行很多死刑，但死刑不會執行了。」家屬認為，川普的介入影響了案件結果；在川普發言後，伊朗宣稱索塔尼被判處死刑的報導是「虛構新聞」，索塔尼將被監禁，但不會被處決。



依據 2026 年 1 月 15 日 CNN 的報導，索塔尼其家人和人權組織確認他目前健康狀況良好，並與家人會面過。 美國國務院和家人曾擔憂索塔尼可能被處決，但伊朗司法部表示他尚未被判死刑。





關於蔡鐵城



根據國家人權記憶庫資料，蔡鐵城為《和平日報》記者，曾於二二八事件期間被捕，遭判刑 4 年，服刑 2 年 6 個月，出獄後擔任《臺灣民聲日報》記者，也出任臺中縣議會事務員，為議長李晨鍾之祕書。



1952 年，蔡鐵城因涉入「臺灣民主自治同盟廖學銳等案」再度被捕，遭判決死刑，於 1953 年 9 月 6 日在馬場町被槍決；二二八事件紀念基金會指出，他在獄中有留下遺書給家人，但遭政府扣押 60 年。



這封遺書最終在 2011 年 12 月被人發現，並於 2012 年 2 月 28 日，由其妹蔡敏正式領回；2019 年 2 月 27 日，促進轉型正義委員會公告撤銷其判決處分。





結論



26 歲的伊朗抗議人士索塔尼（Erfan Soltani）因參與示威被捕並判處死刑，原本家屬收到他將在 2026 年 1 月 14 日被處刑的消息，但當天未執行，目前是暫停處決狀態，本篇查核報告將依後續情況更新。



