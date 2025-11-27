【查證】商場AI騙貸？視訊念卡號就會被偽冒貸款？缺乏背景影片！警：勿輕易給陌生人資料

網傳「新騙局 AI 騙貸」的影片，宣稱幫陌生人視訊念卡號，就會被不肖人士取得臉部及聲紋資料，以此進行偽冒貸款。經查證，台灣目前沒有發生這種案件，警方解釋，若要騙貸，還需要有當事人的雙證件，不可能只是手機通話就會被控制手機和個資，但視訊影像確實有可能被利用在不法情事上，因此提醒民眾，勿和陌生人視訊，也不要隨便把個資提供給別人。



網傳 AI 騙貸的影片？視訊念卡號就會被偽冒貸款？



原始謠傳版本：



新騙局AI騙貸

廣告 廣告



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片中所描述的詐騙方式是否為真？



MyGoPen 實際諮詢反詐騙 165 專線，警方表示，視訊影像的部分確實是有可能被利用在不法情事上，但若不肖人士想透過網傳影片中描述的方式進行偽冒貸款，或侵害到民眾本人的銀行帳戶，還需要取得當事人的雙證件資料，不是像傳言描述的那麼容易就可以辦到。



目前台灣並未出現這種犯案手法，但警方也提醒，民眾不要隨便和陌生人視訊、分享螢幕畫面，更不要聽從對方指示操作手機或金融帳戶，否則歹徒就有機可趁；基本上不可能只是在電話上講一講就能控制民眾的手機，甚至自動把資料都回傳給對方，一定是點選了可疑連結或進入不明網站，資料才會外洩。





傳言的流傳背景為何？



網傳影片有多種版本，內容大致相同，字幕都以簡體中文為主，以關鍵字在百度上搜尋，查找到目前最早發布相關訊息的是中國媒體《河北廣播電視台》，其於 2025 年 11 月 19 日在 Bilibili 平台上傳一則一名女子自己拍攝的影片，她在鏡頭前解釋這種新型騙局手法，該名女子宣稱這是她的親身經歷。



但河北廣播電視台的報導沒有向警方求證，也沒有任何相關單位的說明，就只有該則影片的說法；除此之外，山東媒體《齊魯晚報》也有相同的報導，不過內容也一樣只有該則影片，沒有其他相關單位的解釋，無法確認這是否為真實案例。





結論



網傳影片來自中國，雖有當地媒體的少部分報導，但沒有中國公安或其他相關單位的說法，無法確認其真實性；MyGoPen 詢問 165 反詐騙專線，警方表示，若要達到傳言影片中的騙貸目的，對方還需要取得當事人的雙證件，不是只透過視訊電話就能做到，民眾不用過度緊張，但不要輕易和陌生人視訊或提供任何資料。



資料來源：



冀时 - 警惕！新型骗局，女生遇陌生人求助帮忙读卡号，走近一看，对方竟然在打视频电话

齐鲁晚报 - 新型骗局！注意！任何时候都不要为陌生人朗读数字，配合录制视频



諮詢單位：



內政部警政署 165 反詐騙專線