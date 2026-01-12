【查證】網傳慶祝狂歡片段？委內瑞拉衷心感謝川普？歡慶影片拍攝地點為智利聖地牙哥

網傳「這是哪一國的狂歡節」、「委內瑞拉衷心感謝川普」的訊息和影片。經查證，影片的地點是智利的聖地牙哥，是居住在當地的委內瑞拉人 Adrian Duno 拍攝；在馬杜洛夫婦被美國逮捕後，2026 年 1 月 3 日，海外委內瑞拉人同時在智利、墨西哥、阿根廷和邁阿密等國首都舉辦慶祝活動，有參加慶祝活動的委內瑞拉人向美國總統川普表示感謝，傳言所述大致正確。



網傳委內瑞拉衷心感謝川普的影片？



原始謠傳版本：



這是哪一國的狂歡節？ 委內瑞拉衷心感謝川普！哈哈哈



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源及拍攝地點為何？



（一）檢視網傳影片，社群媒體上的中文貼文是分享自 Facebook 帳號 Adrian Duno 發布的影片，該帳號主頁顯示，傳言影片是他在 2026 年 1 月 3 日上傳，同一天還有另一則相關的影片。









傳言影片中可以看到人群歡聲湧動、高舉委內瑞拉國旗，Adrian Duno 以西班牙文寫下「自由委內瑞拉萬歲」的貼文；另一則影片是他本人接受媒體採訪的畫面，他在文中表示：



「今天，被採訪的不只是我一個人，而是一個早已厭倦忍受的民族。當我們談到自由、希望，以及那段帶來無數傷痛的歷史即將結束時，情緒是無法隱藏的。委內瑞拉值得重新懷抱夢想，而這一刻，感覺就像偉大轉變的開始。讓世界聽見：委內瑞拉人民從未放棄。」



（二）根據 Adrian Duno 帳號的個人資料簡介，他住在智利的聖地牙哥，而前述兩個影片的打卡地點也確實都在聖地牙哥，為進一步確認影片的拍攝地點，查核記者以兩則影片拍攝到的相同建築物為線索進行搜尋。



透過圖片反搜，查找到其中一棟建築物是位在聖地牙哥首都大區的辦公大樓，有出租網站發布該棟大樓的相關資訊；再檢視附近街景畫面，也可以看到相同的另一棟白色大樓，由此可確定，網傳影片的拍攝地點是智利聖地牙哥。

















海外委內瑞拉人慶祝馬杜洛被捕



以關鍵字搜尋，《France24》、《德國之聲》（DW）、《衛報》（The Guardian）等媒體報導，2026 年 1 月 3 日，成千上萬的委內瑞拉人聚集在智利、墨西哥、阿根廷和邁阿密的首都，載歌載舞，擁抱彼此，揮舞委內瑞拉國旗，慶祝馬杜洛被推翻。









海外的委內瑞拉人在馬杜洛被捕後歡欣鼓舞地舉辦慶祝活動，有些人向媒體表示已計畫返回母國，還有人高喊謝謝美國總統川普，「今天，1 月 3 日，海外委內瑞拉人的夢想成真了。」、「我來這裡是為了慶祝我們終於擺脫了獨裁統治。」





結論



網傳影片的拍攝地點是在智利的聖地牙哥，在馬杜洛夫婦被美國逮捕後，2026 年 1 月 3 日，海外委內瑞拉人在智利、墨西哥、阿根廷和邁阿密齊聚慶祝，也確實有部分人士對美國總統表示感謝，傳言所述大致正確。



