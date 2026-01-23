【查證】網傳癌症病人應該吃生酮飲食？餓死腫瘤細胞？誤導影片貼文！務必尋求正規治療
網傳「如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症，他會怎麼治？」影片，片中提到餓死腫瘤細胞、讓身體進入 「生酮」狀態。在 PubMed 中可以查到最早一篇有關生酮飲食和癌症的研究發表於 1980 年， 可見生酮飲食用於癌症的可能性、潛力，並非科學新知或是新發現，在醫學不斷累積的過程中，還有太多有待突破的謎題，癌症治療的順序、配方、劑量、時程，都是極其複雜、精確的過程，不是病人自己看了一分鐘的網路短片就能自以為怎樣吃能抗癌、治癌，歐美重要的醫生團體也提醒，癌症病人應該在醫護等專業人士的評估、指導下進行，而臺灣衛福部國健署也提醒，過去曾有生酮飲食者發生酮酸中毒、急性心肌梗塞的問題，即使一般民眾想要生酮，也需要徹底了解風險並經過醫事人員嚴格評估。
癌症病人應該吃生酮飲食的影片？
原始謠傳版本：
如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症, 他會怎麼治？ 答案可能顛覆你的認知。 他不會上來就用大劑量的化療。 他說: 第一件事, 是餓死腫瘤細胞。 怎麼餓？ 腫瘤細胞像個貪婪的怪物, 最愛的兩種燃料是葡萄糖和穀氨醯胺。 而我們的正常細胞, 其實很靈活。 所以, 第一步: 減少全身的炎症。 第二步: 讓身體進入 "營養性生酮" 狀態。 這是什麼意思？ 就是讓你的身體, 從 "燒糖" 模式, 切換到 "燒酮體" 模式。 神奇的事情發生了。 你的正常細胞, 在這種模式下, 工作效率更高、活得更好。 但癌細胞呢？它們基本不會用酮體, 它們就認葡萄糖和穀氨醯胺。 你把它的口糧斷了, 它就得挨餓。 當腫瘤在挨餓、變虛弱的時候, 怎麼辦？ 這時候再精準出擊。 用 "脈衝式" 的療法，而不是持續的壓力。 比如用極低劑量的藥物, 或者靶向穀氨醯胺的藥物, 打一下就撤。 像特種部隊的精準點穴, 而不是無差別地毯式轟炸。 一旦身體進入了這種低糖、高酮的健康狀態, 我們還有更多無毒的武器可以用： 高壓氧艙、大劑量靜脈注射維C…… 你看, 整個思路變了。 不再是殺死癌細胞, 順便也重創身體。 而是把我們的身體變成一個癌細胞根本無法生存的環境。
並在社群平台流傳：
查證解釋：
傳言出自「癌症代謝療法」 湯瑪斯·塞弗里德是要角
傳言提到「他說：第一件事，是餓死腫瘤細胞」。MyGoPen 查詢文字的出處，發現相關論述主要是來自「癌症代謝療法」（Metabolic Theory of Cancer），該療法認為癌症是一種代謝疾病，而非單純的基因突變疾病，主要的推動者包括波士頓大學生物學教授湯瑪斯·塞弗里德（Thomas N. Seyfried）。網路上也可以查到傳言這段文字的貼文，附上湯瑪斯·塞弗里德宣傳影片的連結，而影片中從頭到尾都有的字卡「如果你或你的親人罹患癌症，你會做的五件最重要的事情是什麼？」（If you or a loved one had cancer what would be the 5 main things you did？）也符合傳言一開始所說的「如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症，他會怎麼治？」
傳言提到「腫瘤細胞像個貪婪的怪物，最愛的兩種燃料是葡萄糖和穀氨醯胺」，「讓身體進入 "營養性生酮" 狀態」、「用 "脈衝式" 的療法」、「大劑量靜脈注射維C」，都與影片中的內容相符，而影片內容則為：
首先，你必須減少系統性炎症，你必須剝奪腫瘤細胞的主要燃料，「葡萄糖」（glucose）和「麩醯胺酸」（Glutamine），你必須像我說的那樣，過度到營養性酮症，身體的正常細胞變得越來越具代謝效率，腫瘤細胞需要「麩醯胺酸」和「葡萄糖」，所以你不能具體地慢性減少「麩醯胺酸」，因此我們使用寄生蟲藥物和各種靶向「麩醯胺酸」的藥物脈衝他們，而不是按壓他們，我們可能會引入那些低劑量的化療藥物，非常低、非常低的劑量，不會對正常細胞產生負面影響，但一旦患者處於血糖低、酮體升高，我們就可以使用我們有靜脈注射維他命 C、我們有多種無毒的方法，可以消除或防止腫瘤細胞的發展。
美國 ASCO：證據有限、需在專業指導下進行
針對「癌症代謝療法」，美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）在 2014 年於所屬的刊物《ASCO Post》上登載「生酮飲食在癌症控制的應用」，提到：
（1）自 1920 年代以來，生酮飲食就被用作癲癇的非藥物療法，在某些情況下，甚至可以完全避免服用藥物，1960 年代開始作為一種控制肥胖的方法，1970 年代阿金減肥法普及了生酮飲食。
（2）奧托·瓦爾堡（Otto Warburg）最早觀察到癌細胞能量代謝的異常，癌細胞與正常細胞不同，癌細胞透過高速率的糖解作用和乳酸發酵來產生能量，這是許多惡性腫瘤的特徵，但並非所有惡性腫瘤都具有這種特徵。
（3）低碳水化合物飲食和生酮飲食均已被證實能夠縮小小鼠的腫瘤體積，生酮飲食在癌症治療中的潛力目前正在進行研究。
（4）患者可能認為它「僅僅」只是一種飲食方式，所以不會造成太大傷害，但化療患者可能因為治療副作用而有營養不良的風險；即使是那些對癌症治療耐受性良好或處於治療間歇期的患者，也可能面臨生酮飲食帶來的有害影響。令人擔憂的是，長期堅持生酮飲食究竟會產生怎樣的影響，目前尚不清楚。建議病患應該「只透過」（only via）臨床實驗嘗試生酮飲食。
有關瓦爾堡的癌症研究，MyGoPen 也曾於 2024 年 6 月的「【錯誤】網傳吃鹼性食物？鹼化身體的方法？假借冠名研究與不實說法」查核報告中，提到瓦爾堡的癌症研究多年來常被傳言錯誤理解、引用。
除了上述的詳細內容外，美國臨床腫瘤學會最新的相關說法則是在 2022 年 5 月提出的「癌症治療期間的運動、飲食和體重管理：ASCO 指南」，提到：其他飲食和減重干預措施在癌症治療期間的證據非常有限。
國際研究眾多 一年內就有 99 篇
此外，如果以「生酮飲食」（Ketogenic Diet）和「癌症」（cancer）作為關鍵字在PubMed 上查詢，光是一年內的資料就高達 99 筆，而《刺胳針 腫瘤學》（The Lancet Oncology）在 2023 年 11 月刊登「飢餓致癌及其他危險的飲食誤區」，提到：近年來，所謂「抗癌飲食」的宣傳在社群媒體上特別盛行；而湯瑪斯·塞弗里德的維基百科也引用這篇研究，提到：
（1）一種特別常見的變形是生酮飲食療法，其核心假設是強制生理性酮症（禁食或低碳水化合物飲食引起的低葡萄糖供應的正常反應）可以避免為癌細胞提供能量。
（2）一些倡導者將這一概念推向了極端，聲稱生酮飲食可以取代化療和放療。然而，目前尚無充分證據支持生酮飲食療法對癌症的療效，僅有少數臨床研究，且這些研究結果存在一定程度的偏倚，與那些更為籠統的說法截然相反。
（3）塞弗里德關於傳統癌症療法有效性的說法缺乏科學證據支持，其他醫學專家也表示，目前尚無充分證據顯示生酮飲食是有效的癌症治療方法。
歐洲 ESPEN：不建議在使用抗癌藥物之前、期間或之後使用
歐洲臨床營養與代謝學會（The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism，ESPEN），於 2021 年出版的 「ESPEN 實用指南：癌症臨床營養」第2901 頁提到：
沒有臨床試驗證明「生酮飲食」對癌症患者有益，由於其適口性（palatability）低，生酮飲食可能會導致能量攝入不足和體重減輕，一個小型的觀察系列和一項小型隨機試驗報告了人類禁食的良好耐受性，但沒有證據表明在化療期間禁食有益，我們不建議在使用抗癌藥物之前、期間或之後使用這種方法。提出這種建議的原因也是由於已知的營養不良風險，以及因為患者可能會想要延長禁食時間。
由上述資料可知，癌症代謝療法仍是醫界積極研究的領域，但是不同癌症、每個病人接受的治療不同、甚至每個病人體質反應差異，都不是網路上一個一分鐘短片可以說清的，癌症病人、乃至於其他疾病的病人，都應該向醫師提出疑問與想法、充分討論病情、並且配合治療，而不是私下以網路影片所說的內容有樣學樣、拿自己的疾病治療和身體健康冒險，傳言不提這些警語、不適合生酮飲食的族群，傳言錯誤。
結論
總結而言，傳言只講湯瑪斯·塞弗里德的「癌症代謝療法」、只講正面，卻不提其他持中性立場、或認為證據不足的研究，傳言過於片面、會導致只接收到這個資訊的病人誤解，以為對所有病人、對自己都有效，不但無助於對疾病的認知、也可能有害於正在進行的治療，專家提醒，「生酮飲食」應該由專業的人進行評估、並且在專業的指導下進行，而不是像傳言影片一樣只有一分鐘、只講片段，傳言錯誤。
衛教資源：
癌症希望基金會 - 斷食、生酮、地中海，誰是抗癌最佳選擇？營養師帶你吃出健康！
台灣癌症基金會 - 生酮飲食有助抗癌？
雙和醫院 - 生酮飲食
國健署 - 生酮飲食的瘦身方式，具有一定健康風險！
其他人也在看
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 30則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 18則留言
「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴
市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3則留言
101歲奶奶熬夜嗑零食卻健康？醫：不內耗、睡得好更重要
浙江溫州一名101歲的姜月琴奶奶，以顛覆傳統的生活方式成為話題人物。她不僅每晚追劇到凌晨2點、大啖洋芋片與沙琪瑪等零食，更令人驚訝的是她擁有一口完好的天然真牙。永越健檢中心家醫科主治醫師唐雲華分析，姜奶奶的長壽祕訣並非遵循傳統養生法則，而是擁有優質睡眠、無壓力飲食及豁達心態。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看
進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好健康2.0 ・ 1 天前 ・ 19則留言
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡
現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
咖啡「三合一vs二合一」哪種比較不胖？營養師解答 網傻眼：我一直都喝錯
有人問：「三合一咖啡有加糖，那我改喝二合一是不是比較不胖？」對此，吃對營養所｜建銘營養師來破解。 ．三合一咖啡＝糖＋奶精＋咖啡．二合一咖啡＝奶精＋咖啡（少了糖） 理論上聽起來熱量應該更低，但事實上，二合一的熱量不一定比較少！因為少了糖之後，廠商為了讓口感依然「香濃滑順」，就會在裡面加更多奶精與油脂。奶精並不是牛奶，而是以植物油氫化製成的「反式脂肪」，喝多了會影響脂肪代謝、升高壞膽固醇，對減脂與心血管健康都不利。 簡單比一比 ．三合一：糖多→熱量高、容易爆血糖．二合一：油多→熱量仍高、脂肪多．黑咖啡：無糖無油 → 熱量幾乎為零 咖啡這樣喝 避免造成身體負擔 三合一、二合一都只是「咖啡味的糖＋油飲料」，真正想減脂、提神又不發胖，黑咖啡才是唯一解！ 1、選擇「黑咖啡、美式或濾掛式咖啡」2、想順口，可加鮮奶或無糖豆奶取代奶精3、怕苦可加少量赤藻糖醇或肉桂粉提味4、每天1–2杯即可，避免空腹喝 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·「這2時候」別立刻喝咖啡！專家示警 小心愈喝愈虛、還可能貧血 ·常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人 醫揪「元凶」：別再以為心情差
一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
癌症與睡眠有關？醫師驚爆：這3種睡眠習慣與癌症高度相關
「晚上睡不著，早上起不來」已成為現代人的生活常態，但你可曾想過，枕頭邊的危機正悄悄逼近？近日，一則關於「三種睡眠習慣與癌症高度相關」的話題衝上熱搜，引起大眾不安。中醫腦病醫院睡眠障礙科副主任餘亞蘭明確指出，癌症與睡眠有關，長期的作息混亂並非只是感到疲憊，更可能是將身體推向癌變邊緣的推手。研究發現，在確診癌症的前兩年，幾乎所有患者都曾飽受睡眠障礙之苦，這份無形的健康帳單，代價可能沉重得令人難以想像。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖
日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
她三度早產 懷孕28周落紅！醫護深夜接力搶救1320克新生兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 少子化台灣，每一個新生兒都格外珍貴，尤其是搶救早產兒。衛生福利部台北醫院日前就收治一名懷孕僅28周的產婦蔡小姐，曾有兩次早產病史，因落紅與劇烈腹痛，緊急被送醫，醫院第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，緊急進行安胎與接生準備，最終在醫療團隊深夜接力守護下，體重僅1320公克的早產男嬰平安誕生。 衛福部台北醫院婦產科...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
瘦瘦針停用後會肥回來？ 大數據研究打臉了：復胖中位數為0%
以「瘦瘦針」姿態風靡全球的GLP-1藥物，因為能夠明確降低肥胖病人的食慾，減重效果相當顯著。但是一些研究指出停止使用瘦瘦針之後，復胖的速度也很快。不過，一個大數據研究顯示，實際上使用瘦瘦針的患者大多都能維持減重的成果。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
廚房就有！5香料是血脂清道夫 「大蒜、肉桂」降膽固醇超強
健檢報告看見紅字，別只會吃水煮餐！營養師曾建銘表示，有5種「廚房神物」是降膽固醇的隱藏版救星，像是大蒜、肉桂等，都能有效降低壞膽固醇。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
為何每天刷牙還是蛀牙？醫揭關鍵原因：少做「這一步」，牙刷再勤也難敵蛀牙侵襲
不少家長以為只要孩子每天刷牙、少吃糖，就能遠離蛀牙，實際臨床卻並非如此。一名6歲女童因進食時頻頻哭鬧就醫，檢查後竟發現前牙與臼齒共8顆蛀牙，其中2顆已侵犯牙神經，必須立即治療。醫師進一步評估發現，孩子雖有刷牙習慣，卻因清潔方式不當且從未塗氟，長期暴露在高蛀牙風險中。專家提醒，單靠刷牙並不足以防蛀，正......詳全文良醫健康網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
豆腐「加1物」蛋白質更完整！毛豆、豆漿這樣吃營養好吸收
「胺基酸互補」概念是健康飲食不可或缺的一環。國民健康署指出，人體需要多種必需胺基酸來合成完整的蛋白質，而植物性蛋白質中的胺基酸組成各有不同。透過豆類和全穀類搭配不同的植物性蛋白質，可彼此互補，幫助攝取健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
口罩摺疊重複使用 專家警告：恐吸入微小塑膠顆粒
環境醫學專家陳保中提醒，民眾為節省開支而將口罩摺疊重複使用的習慣，可能讓防護用品反成健康威脅。口罩材質由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等塑膠製成的不織布構成，塑膠材質本身存在掉落風險，建議當天使用完畢後應立即丟棄。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 89則留言
「肝包油」大危機！中醫教你喝1茶飲預防脂肪肝、化脂健脾
脂肪肝早期症狀不明顯，若放任不管，可能會逐步惡化為肝硬化或肝衰竭，甚至增加心血管疾病和糖尿病的風險。中醫師指出，中醫治療脂肪肝有4大原則，想預防脂肪肝，除了做好飲食調整與運動習慣，還可用「山楂決明子茶健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
5年得5種癌症恢復良好 71歲屏東男認證癌篩重要性
屏東市71歲陳姓男子，5年內每年確診一種癌症，咽喉癌、食道癌、舌癌、唾液腺癌及攝護腺，病理報告顯示均為獨立的原發性癌症，他展開長達8年的抗癌之路，如今身體狀況良好，持續追蹤中，他今（21）日在接受治療的屏東基督教醫院現身說法，呼籲民眾踴躍接受癌症篩檢。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言