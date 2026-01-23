【查證】網傳癌症病人應該吃生酮飲食？餓死腫瘤細胞？誤導影片貼文！務必尋求正規治療

網傳「如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症，他會怎麼治？」影片，片中提到餓死腫瘤細胞、讓身體進入 「生酮」狀態。在 PubMed 中可以查到最早一篇有關生酮飲食和癌症的研究發表於 1980 年， 可見生酮飲食用於癌症的可能性、潛力，並非科學新知或是新發現，在醫學不斷累積的過程中，還有太多有待突破的謎題，癌症治療的順序、配方、劑量、時程，都是極其複雜、精確的過程，不是病人自己看了一分鐘的網路短片就能自以為怎樣吃能抗癌、治癌，歐美重要的醫生團體也提醒，癌症病人應該在醫護等專業人士的評估、指導下進行，而臺灣衛福部國健署也提醒，過去曾有生酮飲食者發生酮酸中毒、急性心肌梗塞的問題，即使一般民眾想要生酮，也需要徹底了解風險並經過醫事人員嚴格評估。

如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症, 他會怎麼治？ 答案可能顛覆你的認知。 他不會上來就用大劑量的化療。 他說: 第一件事, 是餓死腫瘤細胞。 怎麼餓？ 腫瘤細胞像個貪婪的怪物, 最愛的兩種燃料是葡萄糖和穀氨醯胺。 而我們的正常細胞, 其實很靈活。 所以, 第一步: 減少全身的炎症。 第二步: 讓身體進入 "營養性生酮" 狀態。 這是什麼意思？ 就是讓你的身體, 從 "燒糖" 模式, 切換到 "燒酮體" 模式。 神奇的事情發生了。 你的正常細胞, 在這種模式下, 工作效率更高、活得更好。 但癌細胞呢？它們基本不會用酮體, 它們就認葡萄糖和穀氨醯胺。 你把它的口糧斷了, 它就得挨餓。 當腫瘤在挨餓、變虛弱的時候, 怎麼辦？ 這時候再精準出擊。 用 "脈衝式" 的療法，而不是持續的壓力。 比如用極低劑量的藥物, 或者靶向穀氨醯胺的藥物, 打一下就撤。 像特種部隊的精準點穴, 而不是無差別地毯式轟炸。 一旦身體進入了這種低糖、高酮的健康狀態, 我們還有更多無毒的武器可以用： 高壓氧艙、大劑量靜脈注射維C…… 你看, 整個思路變了。 不再是殺死癌細胞, 順便也重創身體。 而是把我們的身體變成一個癌細胞根本無法生存的環境。



傳言出自「癌症代謝療法」 湯瑪斯·塞弗里德是要角



傳言提到「他說：第一件事，是餓死腫瘤細胞」。MyGoPen 查詢文字的出處，發現相關論述主要是來自「癌症代謝療法」（Metabolic Theory of Cancer），該療法認為癌症是一種代謝疾病，而非單純的基因突變疾病，主要的推動者包括波士頓大學生物學教授湯瑪斯·塞弗里德（Thomas N. Seyfried）。網路上也可以查到傳言這段文字的貼文，附上湯瑪斯·塞弗里德宣傳影片的連結，而影片中從頭到尾都有的字卡「如果你或你的親人罹患癌症，你會做的五件最重要的事情是什麼？」（If you or a loved one had cancer what would be the 5 main things you did？）也符合傳言一開始所說的「如果頂尖癌症專家自己或家人得了癌症，他會怎麼治？」









傳言提到「腫瘤細胞像個貪婪的怪物，最愛的兩種燃料是葡萄糖和穀氨醯胺」，「讓身體進入 "營養性生酮" 狀態」、「用 "脈衝式" 的療法」、「大劑量靜脈注射維C」，都與影片中的內容相符，而影片內容則為：



首先，你必須減少系統性炎症，你必須剝奪腫瘤細胞的主要燃料，「葡萄糖」（glucose）和「麩醯胺酸」（Glutamine），你必須像我說的那樣，過度到營養性酮症，身體的正常細胞變得越來越具代謝效率，腫瘤細胞需要「麩醯胺酸」和「葡萄糖」，所以你不能具體地慢性減少「麩醯胺酸」，因此我們使用寄生蟲藥物和各種靶向「麩醯胺酸」的藥物脈衝他們，而不是按壓他們，我們可能會引入那些低劑量的化療藥物，非常低、非常低的劑量，不會對正常細胞產生負面影響，但一旦患者處於血糖低、酮體升高，我們就可以使用我們有靜脈注射維他命 C、我們有多種無毒的方法，可以消除或防止腫瘤細胞的發展。





美國 ASCO：證據有限、需在專業指導下進行



針對「癌症代謝療法」，美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）在 2014 年於所屬的刊物《ASCO Post》上登載「生酮飲食在癌症控制的應用」，提到：



（1）自 1920 年代以來，生酮飲食就被用作癲癇的非藥物療法，在某些情況下，甚至可以完全避免服用藥物，1960 年代開始作為一種控制肥胖的方法，1970 年代阿金減肥法普及了生酮飲食。

（2）奧托·瓦爾堡（Otto Warburg）最早觀察到癌細胞能量代謝的異常，癌細胞與正常細胞不同，癌細胞透過高速率的糖解作用和乳酸發酵來產生能量，這是許多惡性腫瘤的特徵，但並非所有惡性腫瘤都具有這種特徵。

（3）低碳水化合物飲食和生酮飲食均已被證實能夠縮小小鼠的腫瘤體積，生酮飲食在癌症治療中的潛力目前正在進行研究。

（4）患者可能認為它「僅僅」只是一種飲食方式，所以不會造成太大傷害，但化療患者可能因為治療副作用而有營養不良的風險；即使是那些對癌症治療耐受性良好或處於治療間歇期的患者，也可能面臨生酮飲食帶來的有害影響。令人擔憂的是，長期堅持生酮飲食究竟會產生怎樣的影響，目前尚不清楚。建議病患應該「只透過」（only via）臨床實驗嘗試生酮飲食。



有關瓦爾堡的癌症研究，MyGoPen 也曾於 2024 年 6 月的「【錯誤】網傳吃鹼性食物？鹼化身體的方法？假借冠名研究與不實說法」查核報告中，提到瓦爾堡的癌症研究多年來常被傳言錯誤理解、引用。



除了上述的詳細內容外，美國臨床腫瘤學會最新的相關說法則是在 2022 年 5 月提出的「癌症治療期間的運動、飲食和體重管理：ASCO 指南」，提到：其他飲食和減重干預措施在癌症治療期間的證據非常有限。





國際研究眾多 一年內就有 99 篇



此外，如果以「生酮飲食」（Ketogenic Diet）和「癌症」（cancer）作為關鍵字在PubMed 上查詢，光是一年內的資料就高達 99 筆，而《刺胳針 腫瘤學》（The Lancet Oncology）在 2023 年 11 月刊登「飢餓致癌及其他危險的飲食誤區」，提到：近年來，所謂「抗癌飲食」的宣傳在社群媒體上特別盛行；而湯瑪斯·塞弗里德的維基百科也引用這篇研究，提到：



（1）一種特別常見的變形是生酮飲食療法，其核心假設是強制生理性酮症（禁食或低碳水化合物飲食引起的低葡萄糖供應的正常反應）可以避免為癌細胞提供能量。

（2）一些倡導者將這一概念推向了極端，聲稱生酮飲食可以取代化療和放療。然而，目前尚無充分證據支持生酮飲食療法對癌症的療效，僅有少數臨床研究，且這些研究結果存在一定程度的偏倚，與那些更為籠統的說法截然相反。

（3）塞弗里德關於傳統癌症療法有效性的說法缺乏科學證據支持，其他醫學專家也表示，目前尚無充分證據顯示生酮飲食是有效的癌症治療方法。

















歐洲 ESPEN：不建議在使用抗癌藥物之前、期間或之後使用



歐洲臨床營養與代謝學會（The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism，ESPEN），於 2021 年出版的 「ESPEN 實用指南：癌症臨床營養」第2901 頁提到：



沒有臨床試驗證明「生酮飲食」對癌症患者有益，由於其適口性（palatability）低，生酮飲食可能會導致能量攝入不足和體重減輕，一個小型的觀察系列和一項小型隨機試驗報告了人類禁食的良好耐受性，但沒有證據表明在化療期間禁食有益，我們不建議在使用抗癌藥物之前、期間或之後使用這種方法。提出這種建議的原因也是由於已知的營養不良風險，以及因為患者可能會想要延長禁食時間。



由上述資料可知，癌症代謝療法仍是醫界積極研究的領域，但是不同癌症、每個病人接受的治療不同、甚至每個病人體質反應差異，都不是網路上一個一分鐘短片可以說清的，癌症病人、乃至於其他疾病的病人，都應該向醫師提出疑問與想法、充分討論病情、並且配合治療，而不是私下以網路影片所說的內容有樣學樣、拿自己的疾病治療和身體健康冒險，傳言不提這些警語、不適合生酮飲食的族群，傳言錯誤。





結論



總結而言，傳言只講湯瑪斯·塞弗里德的「癌症代謝療法」、只講正面，卻不提其他持中性立場、或認為證據不足的研究，傳言過於片面、會導致只接收到這個資訊的病人誤解，以為對所有病人、對自己都有效，不但無助於對疾病的認知、也可能有害於正在進行的治療，專家提醒，「生酮飲食」應該由專業的人進行評估、並且在專業的指導下進行，而不是像傳言影片一樣只有一分鐘、只講片段，傳言錯誤。



衛教資源：



癌症希望基金會 - 斷食、生酮、地中海，誰是抗癌最佳選擇？營養師帶你吃出健康！

台灣癌症基金會 - 生酮飲食有助抗癌？

雙和醫院 - 生酮飲食

國健署 - 生酮飲食的瘦身方式，具有一定健康風險！