【查證】網傳美國狂歡島艾普斯坦客戶名單整理？2022年就流傳的資深謠言

網傳「美國狂歡島愛潑斯坦客戶名單釋出」的文章和圖片。經查證，傳言至少從 2022 年就開始流傳，一開始並沒有提到和艾普斯坦案有關，且裡面列出的人名有使用諧音哽笑話編造的惡作劇假名，是一份假名單；美國近年陸續公開大量的艾普斯坦案調查資料，有許多政商名流被提及，但目前並沒有所謂的艾普斯坦的客戶名單，美國司法部和 FBI 也曾在 2025 年回應流言，說他們沒有發現相關的名單。



美國狂歡島艾普斯坦客戶名單？



原始謠傳版本：



[爆卦] 美國狂歡島愛潑斯坦客戶名單整理(附中文)



並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳名單是真的嗎？



（一）檢視網傳文章所列出的人名，可以發現一些疑點，除了大眾較為熟悉的名人，還有一些奇怪的名字，比如 Kelly Spam，Spam 是垃圾信件、詐騙的意思，並不是真實的英文姓氏；或者是 Ben Dover（Bend over）、Seymour Butts（See more butts），這兩個名字是取黃色笑話的諧音哽。



根據以上可知，網傳名單應是由大量真名加上虛構假名拼湊而成，真名包括政治人物、影視明星、流行歌手等等，以此吸引大眾關注，操弄閱聽眾的情緒；且為了營造出涉案人士眾多的感覺，另外用其他假名充數，達到混淆視聽的效果。



（二）以英文關鍵字進行搜尋，可查找到網傳文章是將一張圖片內容翻譯成中文，圖片標題是「艾普斯坦島的訪客」，底下就是一串密密麻麻的人名，和傳言相同，還做了許多螢光筆和紅筆記號。









將該張圖片透過 TinEye 反搜，查找到相似圖片最早至少在 2022 年就已經出現在網路上，只是當時的版本並沒有標題，也沒有螢光筆、紅筆痕跡；上傳這張圖片的人也沒有提到艾普斯坦，僅表示：「這些人看起來有一些共同點」。











目前公開資料是否有艾普斯坦的客戶名單？



（一）綜合《美聯社》（AP News）、《美國公共電視台》（PBS）、《BBC》、白宮及司法部等媒體相關報導和美國政府部門資料，近年有幾波關鍵的大規模相關文件解密，首先是 2024 年 1 月，美國法院先解密艾普斯坦性犯罪案的民事訴訟文件，雖有新內容，但大多是大眾已知的資訊。



2025 年 7 月，美國眾議員提出《艾普斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），要求司法部公開所有相關紀錄；同年 11 月，國會通過法案、總統川普簽署生效；12 月，司法部第一批官方調查文件正式解密。



最新一波的解密即為 2026 年 1 月 30 日，美國司法部公開海量資料，光是文件就超過 300 萬頁，還有 18 萬張圖片、2,000 支影片，牽涉多國政要、權貴，各國媒體持續追蹤報導，目前已知出現在調查資料中的名人包括：



美國總統川普、美國商務部長盧特尼克、美國前總統柯林頓夫婦、美國前財政部長薩默斯、前白宮首席策略長巴農、美國富豪馬斯克、Google 共同創辦人布林、美國導演伍迪艾倫、美國導演布萊特瑞納、美式足球隊「紐約巨人」共同老闆提許、2028 年洛杉磯夏季奧運組委會主席華瑟曼、英國前王子安德魯、安德魯前妻莎拉．佛格森、前英國駐美大使曼德森、英國維珍集團創辦人布蘭森、前以色列總理巴瑞克、斯洛伐克國安顧問拉查克等等。



（二）關於所謂的艾普斯坦客戶名單或共犯名單，此說法流傳已久，美國司法部和 FBI 曾在 2025 年表示，他們並沒有發現傳言所說的客戶名單；目前媒體報導的內容都是從調查文件中整理出來，但並不代表全部都是犯罪者，有些是被害者指控的參與者、有些是和艾普斯坦來往過的人。



美國事實查核單位《Lead Stories》在 2025 年查證過相同傳言，報告中指出這份名單是偽造的；如果真要說有什麼名單，目前只有艾普斯坦私人飛機飛行日誌中的乘客名單，飛行員的飛行紀錄中可看到曾搭乘過其私人飛機的名人，但同樣的，並不代表就是犯罪者。





結論



傳言是一則至少在 2022 年就開始流傳的舊資訊，一開始並沒有提到艾普斯坦案，內容用許多名人和惡作劇假名拼湊而成；美國官方單位在近幾年有幾波大規模的艾普斯坦案文件解密，但目前並沒有所謂的客戶名單，媒體報導中提及的名人是從官方調查文件中整理出來，涵蓋多國政要權貴，身分不一，但不代表所有人都涉及犯罪。



