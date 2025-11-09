【查證】賴清德親令經濟部不要綠電？重啟核三？缺乏背景來源！總統府、經濟部皆已否認
網傳「賴清德親令不要再搞綠電」的訊息，內容聲稱有媒體報導賴清德總統要求經濟部不要再搞綠電，並於 2027 年重啟核三。經查證，網傳訊息出自 TVBS 新聞網於 2025 年 11 月 7 日 14：16 分的報導，內文並沒有明確指出消息來源為何，而是使用「據了解」。總統府發言人郭雅慧表示「賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有」；經濟部也發布聲明，表示「此種說法完全子虛烏有，龔明鑫部長未曾有接受總統任何相關指示」。
賴清德下令停止發展綠電、重啟核三？
原始謠傳版本：
賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」 2027前重啟核三
並在社群平台流傳相關新聞報導內容：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視 TVBS 新聞網於 2025 年 11 月 7 日 14：16 分的報導，內容提到「據了解，總統賴清德近日親自召見經濟部長龔明鑫，過程談及能源議題，賴清德指示應於 2027 年前處理好核三重啟問題，甚至直呼『不要再搞綠電』。」
根據 ETtoday 新聞雲、中央社、聯合新聞網、Newtalk 新聞等媒體報導，總統府發言人郭雅慧表示：
「賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。
郭雅慧指出，賴總統於 11 月 5 日出席活動致詞時明確表示，政府預計在 2030 年前投入新台幣 9,000 億元，加速推動綠能等能源轉型；6 日接見日本訪團時，也特別提及盼與高市早苗政府結合綠能經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。
此外，賴總統 10 月 18 日為小水力發電產業論壇錄影致詞時，更再度強調再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向，並感謝產業界長期投入綠能轉型工作。
郭雅慧說明，總統在國家氣候變遷對策委員會多次指出，能源是減碳核心，政府將持續加速推動再生能源發展，完善綠電程序透明化與簡化，擴大中央與地方協力合作，並支持更多中小企業參與綠色供應鏈。
郭雅慧重申，賴總統的能源政策立場一貫而明確，從未改變。對於核三廠是否重啟，政府將秉持『兩個必須、三個原則』，審慎以對。
郭雅慧解釋，『兩個必須』包括，一、核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法。二、台電公司必須依核安會所訂定之辦法，進行自主安全檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益。『三個原則』則為，核安無虞、核廢有解、社會共識。
郭雅慧強調，台電若依法提出計畫，政府將尊重專業審查，總統從未指示或訂定任何重啟時間表。TVBS所稱『2027 年前重啟核三』及相關對談內容毫無事實根據。總統府呼籲媒體秉持新聞專業，嚴守查證原則，勿以臆測取代事實，以免誤導社會大眾。」
經濟部的相關回應
由於原始報導中，提到這是賴清德總統對經濟部長龔明鑫的指示，MyGoPen 詢問經濟部，完整聲明如下：
「有關TVBS新聞網報導宣稱賴總統『親令經濟部不要綠電』、『2027 年前重啟核三』等錯誤資訊，經濟部今（7）日表示，此種說法完全子虛烏有，龔明鑫部長未曾有接受總統任何相關指示，媒體報導應經過查證。
經濟部強調，政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳；而政府部門對於核電的立場也向來一致，就是將在『3 個原則與 2 個必須』的前提下審慎評估重啟核電此議題，台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。
經濟部說明，台灣推動能源轉型以多元綠能及深度節能為方向，和國際上推動減碳淨零主軸方向相同，同時，也會搭配科技儲能與強化電網韌性，堅定推動綠能發展、努力達成政策目標，以穩定供電與減碳。」
TVBS 後來修正報導，有特別以粗體字標示「對此，《TVBS新聞網》昨日求證總統府，府方並未給予正面回應，也未予以否認。」
原始報導並沒有這段話，且使用的是「據了解」，MyGoPen 提醒民眾，無論是在新聞媒體還是社群消息，看到「據了解」、「據指出」、「消息人士指出」、「權威人士指出」等寫法，沒有具體寫出消息來源，民眾對於此類報導應謹慎面對，勿輕信或隨意轉傳。
結論
總結來說，TVBS 的原始報導，並沒有提到消息來源，總統府與經濟部均已發布聲明，否認報導內容。
資料來源：
Ghost Archive - [新聞] 賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」2027前重啟核三
ETtoday 新聞雲 - 賴清德「親令經濟部不要綠電」？ 總統府駁斥：內容嚴重不實
中央通訊社 - 府：總統從未指示不要綠電 也未設重啟核三時間表
聯合新聞網 - 別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥
Newtalk 新聞 - 賴清德說不要再搞綠電？ 府強烈抗議：對總統言行扭曲編造
YouTube - 20251105 總統出席「財團法人中國生產力中心70週年感恩論壇開幕式」
YouTube - 總統為「第八屆小水力發電產業發展論壇」錄製致詞影片
TVBS 新聞網 - 幕後／賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」 2027前重啟核三
PTT - 賴清德親令經濟部「不要再搞綠電」 2027前重啟核三
諮詢單位：
經濟部
