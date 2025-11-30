【查證】香港大火竟諷「101煙火」？帳號疑點與媒體放大極端意見內容解析

近日香港大埔宏福苑發生嚴重火災意外，造成嚴重傷亡。隨後有多家媒體報導指出，有網友在社群平台 Threads 上嘲諷火災現場像「無限城」、「你們也有101煙火？」。部分新聞內容提及：「...卻有疑似台灣網友留言『你們也有101煙火？』...不少台港網友都感不滿」並引用香港網友憤怒言論，指稱這是台灣人的真面目。網傳報導將疑似境外帳號或非典型台灣使用者的極端言論，概括為台灣整體民意，易造成香港與台灣民眾之間的誤解與對立。

香港大火竟諷「101煙火」？



部分新聞內容提及：



...卻有疑似台灣網友留言『你們也有101煙火？』...不少台港網友都感不滿



並在社群平台流傳：





內文描述：





查證解釋：



針對網傳新聞中引發爭議的帳號與言論，MyGoPen 實際檢視相關社群平台互動與帳號資訊，查證如下：





爭議帳號來自台灣？電話國碼顯示為 +81



新聞報導中引用的爭議帳號 alpaca.y，確實在火災相關影片下留言「你們也有101煙火？」，並附上台北 101 煙火照片，引發眾怒。





然而，透過社群平台「忘記密碼/登入」的機制檢視該帳號的綁定資訊（如讀者提供之截圖），發現該帳號綁定的手機號碼國碼為 +81。





事實上 +81 是日本的國際電話區號，而台灣的國碼為 +886。這顯示該名發表仇恨言論的使用者，其帳號註冊來源或持有者手機極可能並非來自台灣本地。媒體在未經查證的情況下，直接將其標籤為「疑似台灣網友」，延伸到大標題寫「台灣人的真面目」，與事實有落差。





不明帳號用語爭議



檢視該帳號 alpaca.y 在遭到其他網友批評「沒有素質」時的相關回覆，該帳號使用簡體中文回應：「我是中国台北人，我要什麼素質..？」





一般台灣民眾在社群平台互動時，極少自稱為「中國台北人」，且多使用繁體中文。該帳號的用語習慣、政治標籤自我貶低的操作手法，以及使用簡體字的特徵，均顯示這可能是一個專門用來製造對立、反串或非真實台灣使用者的「引戰帳號」。





媒體放大極端意見，忽略主流善意



在重大災難發生時，社群網路上往往會出現各種聲音。經檢視 Threads 與相關新聞連結下方的留言區，絕大多數的台灣網友在得知香港火災消息後，留下的都是「願平安」、「天佑香港」、「R.I.P.」、「希望能平安度過」等正面祈福與關懷的字句。



然而，部分媒體在報導此事件時，選擇聚焦在極少數（甚至身分存疑）的惡意攻擊留言，並將其置於標題顯著位置，使用「台灣人的真面目」等全稱式用語。這種報導方式屬於「以偏概全」，不僅無法反映真實的民意分布，反而容易在台灣與香港民眾之間製造不必要的仇恨與誤解。





結論



綜合以上查證，網傳新聞報導所引用的「嘲諷 101 煙火」言論，來自可疑的不明使用者。網路確實存在少數極端或刻意引戰的帳號，在重大事件中嘲諷苦難、離間情誼。但事實上，這些極端言論並不能直接代表台灣主流民意，更多的是台灣朋友給出真摯的關心、祈福與支持。建議民眾在閱讀此類激化情緒的報導時，應保持理性，避免被刻意操作的仇恨言論所誤導。

