查證2個月！華視男主播性騷女同事5年確定了 懲處曝光

【緯來新聞網】華視今年9月爆發男主播性騷女同事案件，該位擁有20年資歷且是已婚的台語主播，5年來傳了許多超過分際的訊息給已婚女同事，造成她身心俱疲告到勞工局，事後華視下令任何相關畫面都不能出現該男主播，等同於封殺。事隔2個月，華視今（5日）公布最新懲處「記大過一次」，

華視男主播懲處出爐。（圖／華視提供）

華視先前發出聲明表示：「積極進行調查，若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。」查證了2個月，根據《CTWANT》報導，華視今公布懲處，寫下「個人言行不當，依獎金核發暨員工獎懲管理辦法第十三條第七款規定予以懲處」記大過一支。



事發經過，是該名男主播和女員工分屬不同部門，但在同一個高球俱樂部，他常傳各種如「身材好」、「想念妳」、「妳裙子有點長」等訊息，還主動想幫女方按摩，但女方都婉拒，並不時把家庭掛在嘴邊，提醒對方言詞不當，且找主管求救也沒得到回應，看身心科超過1年，後來男主播在她背上用手寫字，還有碰大腿，讓她最後找工會，請台北市政府勞動局向華視提出性騷擾事件調查。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★



★《緯來新聞網》提醒您：若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

AcQUA甜蜜幻想「遇見喜歡的人」 當一日店長300粉擠爆現場

《大濛》票房亮眼！陳玉勳曾被文英阿姨痛罵「神經病」 網封鬼才導演