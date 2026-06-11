查非法托育 石崇良：遇阻可請警助、社區不得拒絕

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）多個幼托團體今天呼籲政府嚴查非法托育。衛福部長石崇良回應，稽查員若遇管理員阻擋，可請警察協助且社區「不得拒絕」，籲家長善用公開資訊，確認收托者是否合法登記。

桃園市日前發生一起非法托育案件，10坪大空間收20名嬰幼兒。多個幼托團體代表今天一同舉行記者會，提出3項訴求，包括嚴格查緝非法托育與地下收托行為、強化高風險家庭與地下照顧場域主動介入機制、檢討資源過度集中於合法機構的監管政策。

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衛生福利部長石崇良中午出席活動後接受媒體聯訪指出，立法院會已三讀通過兒童托育服務法，法規賦予明確罰則與公權力。

石崇良表示，若稽查人員遇到集合式住宅、大樓管理員拒絕進入，衛福部已發函通知地方政府，可商請管區警察陪同協助，另也要求大樓管理方「不得拒絕」，因為這屬於依法執行公務，未來將落實嚴格執法。

他並提醒家長，目前全國合法托育機構資訊均已公開，家長在送托前應主動查詢機構是否完成合法登記，確認照顧人員資格、收托人數及環境安全狀況，不要僅以價格或便利性作為選擇依據。

衛福部社會及家庭署副署長張美美補充，勞動部開放未滿12歲家庭聘僱外傭，將育有身障兒等特殊需求家庭列為優先，而非人人均可聘僱外傭照顧孩子。

針對非法案件預防，張美美表示，現行縣市稽查人員會主動巡查網路非法招收廣告，並在社區走動觀察違法收托招牌，新修「兒托法」已明定任何人不得拒絕托嬰稽查，至於如何讓稽查人員更順利進入住宅大樓，將持續與內政部溝通，並在必要時請警方協助。（編輯：管中維）1150611