查非洲豬瘟！豬農陳姓父子涉1罪收押禁見 廚餘蒸煮機壞掉卻傳「舊照」矇混

台中地檢署檢方持續釐清非洲豬瘟案，持搜索票搜索台中市梧棲區養豬場陳姓父子，以及臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處，並約談4人到案說明。偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今（4）日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准 。

台中地檢署說明，陳姓父子有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准 。另臺中市養豬協會之陳姓及蘇姓司機2人則經檢察官訊後諭知請回。

陳姓父子位在台中梧棲養豬場在10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央應變中心11/3日公布疫調結果，推測病毒來自於「未落實蒸煮廚餘」，農業部長陳駿季直言，該案場的蒸煮設備早壞掉，「根本是裝好看的」。疫調人員並發現，飼主坦言無法同時一邊蒸煮一邊傳資料，因此多次是事後才補傳「舊的照片」。

此外，死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存，因甲聯與丙聯有數字落差、疑遭塗改，台中市府懷疑豬農疫調未說實話，相關證據送檢調，釐清是否涉及偽造文書等罪。

11/3檢察官賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5人，率調查局台中市調查處、保安警察第七總隊、台中市警察局刑事警察大隊、清水分局及地檢署重案支援中心檢察事務官，持搜索票，對陳姓父子的養豬場、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談4人到案說明。

