查非洲豬瘟！豬農陳姓父子涉1罪收押禁見 廚餘蒸煮機壞掉卻傳「舊照」矇混
台中地檢署檢方持續釐清非洲豬瘟案，持搜索票搜索台中市梧棲區養豬場陳姓父子，以及臺中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處，並約談4人到案說明。偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今（4）日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准 。
台中地檢署說明，陳姓父子有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准 。另臺中市養豬協會之陳姓及蘇姓司機2人則經檢察官訊後諭知請回。
陳姓父子位在台中梧棲養豬場在10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央應變中心11/3日公布疫調結果，推測病毒來自於「未落實蒸煮廚餘」，農業部長陳駿季直言，該案場的蒸煮設備早壞掉，「根本是裝好看的」。疫調人員並發現，飼主坦言無法同時一邊蒸煮一邊傳資料，因此多次是事後才補傳「舊的照片」。
此外，死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存，因甲聯與丙聯有數字落差、疑遭塗改，台中市府懷疑豬農疫調未說實話，相關證據送檢調，釐清是否涉及偽造文書等罪。
11/3檢察官賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝、翁嘉隆等5人，率調查局台中市調查處、保安警察第七總隊、台中市警察局刑事警察大隊、清水分局及地檢署重案支援中心檢察事務官，持搜索票，對陳姓父子的養豬場、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共計4處執行搜索，並約談4人到案說明。
更多太報報導
黃明志被捕辯詞曝光「5項前科」 狂做CPR救不回！捲「護理女神」猝死案
黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
其他人也在看
三聯單遭塗改、廚餘未蒸煮 台中梧棲養豬場父子遭收押禁見
針對台中梧棲非洲豬瘟確診案，台中地檢署今（4）日凌晨表示，負責養豬場的陳姓父子涉犯《刑法》業務登載不實文書等罪嫌，且有串證、滅證之虞，經檢方聲押後，台中地院已裁定羈押禁見獲准。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
非洲豬瘟案！ 台中豬農父子涉業務登載不實遭羈押
台中市梧棲區近期傳出非洲豬瘟疫情，檢調昨（3）天約談養豬場陳姓父子及兩名養豬協會司機到案，訊後認定豬農父子涉嫌登載不實文書，今（4）天凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，而其他兩名司機則已請回。台中市梧棲養豬台視新聞網 ・ 1 小時前
檢追關鍵化製三聯單異常 台中豬農父子凌晨羈押禁見
台中某養豬場爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的死亡豬隻送化製三聯單疑遭塗改，且案例場還曾將廚餘分給其他豬場。台中地檢署昨天（3日）約談經營者陳姓父子後，今天（4日）凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。鏡新聞 ・ 38 分鐘前
巧合？復興空難罹難者遲未尋獲 拜土地公後有如神助
是巧合還是奇蹟？消防隊員執行搜救任務陷入瓶頸時，資深人員常找當地土地公「幫忙」。2015年復興航空班機自台北市松山機場起飛隨即在基隆河墜毀，當時動員台北市、新北市消防隊員前往搜救，成功救回15名生還者。但搜索8天都未找到最後一名罹難者，現場指揮官、時任新北市消防局第六大隊副大隊長蔡志鴻決定帶隊前往當自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟風暴！台中養豬場陳姓父子涉犯「這些罪」 今晨遭羈押禁見
即時中心／林耿郁報導眾所矚目的台中養豬場非洲豬瘟案件，引發國內農牧業者人心惶惶；台中地檢署介入偵辦後，認為經營養豬場的陳姓父子，涉犯刑法「業務登載不實」等嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向中院聲請羈押禁見獲准。民視 ・ 2 小時前
中央疫調：非洲豬瘟僅在台中案場 廚餘疑禍首
中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來...聯合新聞網 ・ 2 小時前
不是恐攻？英火車遭持刀攻擊「11人受傷」 嫌疑涉更多案件
即時中心／林耿郁報導11月2日，英國發生一起火車上持刀攻擊事件，導致至少11人受傷。警方已逮捕32歲嫌犯安東尼‧威廉斯（Anthony Williams），並以11項謀殺未遂罪、1項傷害罪及2項持械罪提起訴訟。不過官方定調「排除」恐攻嫌疑。民視 ・ 1 小時前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 1 小時前
你準備的退休金夠嗎？調查揭露8成民眾退休儲蓄短缺至少10年，台灣卻領先全球
人們越活越久，你準備的退休金夠嗎？根據一項最新研究顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每5人就有2人（42%）退休儲蓄將短缺至少10年；若以百歲人生為基準，比率更高達81%。 這項研究是來自富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）攜手合作的《長壽革命：迎接新現實》......風傳媒 ・ 18 小時前
金融股操作 銀行優於壽險
公股金控研究部門分析，推薦銀行股大於壽險股，投資建議為銀行比重大的金控，可於第四季股價拉回逢低布局。對於第四季操作金融股訣竅，法人強調，對金融股投資的可著重在今、明兩年獲利展望相對樂觀，以及具備穩定盈餘配發率的優質標的。工商時報 ・ 4 小時前
獨家》中市府擅闖清消恐造成採檢「偽陰性」 專家分析原因一次看
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，該場經中市府多次清消，仍二度檢出陽性，中央派國軍助清消，中市府於風乾前擅闖清消，恐導致採檢呈偽陰性，專家今（3日）表示，場地未乾燥就驗，因消毒水含氧化劑，讓PCR失效，也有專家指出，採檢需2次以上陰性，破壞現場會誤判。自由時報 ・ 22 小時前
南韓幼兒園爆虐童！孩遭揪衣狠踹、關廁所 抖曝：老師把弟弟放進馬桶
南韓《노컷뉴스》（Nocut News）報導，大田警察廳3日說明，案件內容包括要求懲處涉案人員的告訴與檢舉，以及家長提出「請查明事實」的正式陳情。除了最早向媒體揭發的受害家長外，又有2名家長追加提告，指控幼兒園園長與教師涉嫌虐待、縱容虐待與暴力行為。家長A表示，他在園...CTWANT ・ 10 小時前
放鬆水龍頭效益浮現 10月房市移轉量微升
10月六都房市微溫，以新北市月增14.2%最多，但仍比去年低迷(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 4 小時前
上傳舊照片、今年只叫2桶瓦斯 梧棲案例豬場廚餘蒸煮恐不符規定
中央非洲豬瘟災害應變中心今日公布最新疫情調查結果，確認本次非洲豬瘟僅發生於台中市一處養豬場，屬「單一案例」，目前全國未見...聯合新聞網 ・ 10 小時前
女秀驗傷單控遭關黑屋毆打 精神專科醫院駁
屏東縣一間民宿的女管家，上個月22日因為身體不適自行到派出所求助，不過她卻控訴自己被送到精神專科醫院待了8天7夜，過程還遭到毆打，宛如人間煉獄，並且秀出驗傷單痛批院方，對此醫院出面表示，當時女管家是自...華視 ・ 14 小時前
非洲豬瘟單一案例！ 只要確保「這前提」11／7有望解除豬隻禁運禁宰
非洲豬瘟中央災害應變中心今（3）日公布最新疫調報告，目前非洲豬瘟僅發生在台中市梧棲區案例場，研判病毒來自未落實蒸煮的廚餘，屬單一案例、單一來源且無擴散跡象。不過，農業部長陳駿季今日表示，未來3天仍要維中廣新聞網 ・ 16 小時前
遊南投松柏嶺探訪茶文化、碉堡群歷史 (圖)
南投縣名間產業觀光發展協會辦理「巡田記，探險活堡」活動9日在名間鄉七星陣地公園登場，活動結合碉堡群歷史（圖）、生態農藝等，帶領民眾學習相關知識。中央社 ・ 16 小時前
台中太平豬場違法圈養6山豬 農業局：非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性
台中太平區一帶有私人養豬場，違法圈養六頭山豬，因為山豬同屬非洲豬瘟病毒高感受性動物，加上飼養環境不符防疫規範，市府已將該地列入高風險場域，台中市農業局今（2）日採樣豬隻糞便檢驗，檢驗結果出爐為陰性。台台視新聞網 ・ 1 天前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 1 小時前
太晚吃早餐恐早死！別超過「這時間」 研究：延後1小時死亡率增11%
吃早餐的時間會影響健康？食安專家韋恩（楊世煒）指出，一項研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃容易早死。專家指出，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。鏡報 ・ 1 小時前