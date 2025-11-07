查風化案攔錯人 女控遭警阻擋．搶手機

車陣中突被攔截，女控遭警誤認成嫌。（圖／TVBS）

開車跟朋友要去吃飯，女駕駛卻半路被攔截，手機還被拿走。原來是台北市松山員警，誤認女駕駛是他們鎖定的妨害風化嫌犯，才當街攔人，警方回應，事後跟當事人道歉，執法過程會再改進，但法界認為，警方這樣的行為，可能構成強制罪、非法搜索，甚至已經剝奪自由。

事發當時，便衣警察正在台北市松山區長春路及復興北路一帶埋伏，追查一名妨害風化案件的嫌犯。當他們追到捷運中山國中站附近時，發現鎖定車輛迴轉臨停，警方立即採取行動，攔下車輛並要求車上人員下車。其中一名女子因穿著與嫌犯相似被鎖定，當場被帶到人行道上進行盤查，並被扣走手機且開啟飛航模式。

受害女子事後表示，當時警察突然包圍他們的車輛，要求他們在路中間熄火下車，周圍所有機車騎士都在圍觀，前方還有便衣刑警要求他們下車。整個過程讓車上所有人都感到錯愕不已。面對這起烏龍事件，警方解釋是因為該女子與嫌犯有相同特徵，才導致誤認，並向當事人道歉表示「不好意思造成你們困擾」。警方承認當時因為人車眾多，才會不小心認錯人，事後已親自致電道歉並坦承疏失。

對於此事，律師表示警方的行為可能構成刑法上的強制罪、非法搜索，甚至是剝奪行動自由。不過因為警方當時是基於對方可能是現行犯才予以逮捕，因此可以事後主張阻卻違法事由而無罪。但如果該名女子受到嚴重的精神驚嚇，有可能可以向警方請求侵權行為損害賠償。雖然當下感到相當害怕，但這名女子事後還是幽默地拍影片自嘲：「白色布鞋灰色褲子駝色上衣，嫌犯抓這樣就抓我，這個搭配我不會再穿了。」開心逛街後，卻突然被警察包圍的經歷，讓她驚魂未定，表示這樣的穿搭組合可能再也不會出現了。

