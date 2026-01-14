查馬太鞍溪堰塞湖撤離是否疏失 花檢搜索光復鄉公所

記者向檢察官問道，「今天帶回幾個人？」

檢調突襲搜索，約談的一大對象，是花蓮的光復鄉長林清水。

記者訪問光復鄉長林清水，「鄉長，大概是什麼情況？會不會覺得滿無奈的？」

對提問沒有回應，就被帶回偵訊。檢方的訊問名單，還有公所秘書、民政課長等人，14日約談4名光復鄉公所前現任官員，搜索公所與鄉長住家等處，出手追查這件事。

民眾喊道，「啊，橋不見了。」

去年9月，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的溢流洪災，造成19人死亡、多人失蹤，部分災民控訴災難發生前沒有任何通知，錯失逃生機會。在第一線執行撤離任務的林清水，災前曾公開表示，疏散人數不斷擴增，已超出公所的量能負荷。

光復鄉長林清水當時表示，「目前比較困難就是說，我們的劃定範圍那麼寬大，你到底多少正確資料給我們，我們才可以準備多少兵力。」

回顧時間軸，去年的8月12日曾經撤離697人，當時沒潰決；9月21日經中央2次會報，原本預估疏散275人，再次開會後擴大撤離範圍。而花蓮縣府9月22日開始執行，來到9月23日溢流前的1個多小時，地方回報共疏散8500多人；其中，垂直避難有5200多人。

災民黃小姐指控，「當時你下面的人完全不動作，連我們大平村佛祖街，連聽到廣播都沒有。」

失聯林姓夫妻女兒也質疑，「如果你有宣導，我相信佛祖街的人聽到，一定會有離開的人，怎麼還會有人在裡面？」

公所要是量能不足，是否有實際向上反映求援？由於多數居民採垂直避難，尤其大多老人家，事前的防災宣導與第一時間的疏散撤離廣播，有沒有落實，已被列作調查重點，檢方調閱撤離名冊與防災通報資料，釐清是否涉及人為疏失。

花蓮縣府新聞科科長李冠霆回應，「我們縣府早上有收到這個訊息，那我們尊重司法機關的調查。」

公所被搜索、鄉長遭調查，全案朝涉犯過失致死、廢弛職務罪的方向偵辦。儘管花蓮縣府表示尊重，但相關的撤離牽涉公所、縣府與中央相互配合，檢方後續偵查是否上升更高層級，備受矚目。

