查「無照廠商開刀」衛福部出手了！ 石崇良證實中榮近期「重點評鑑」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭爆有醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進手術室操刀，在接連有影片流出之後，院方已讓三位涉案醫師停止手術業務，並成立專案小組，強調配合檢調調查。衛福部也有最新動作，衛福部部長石崇良今（28）日證實，中榮近期就會接受「重點評鑑」，不見得是全面性的醫院評鑑，但會針對大家有疑慮、特別是涉及「病安（病人安全）」的部分，委員們已安排好。

台中榮總原本在1月15日提交給衛福部的內部調查報告，仍堅稱三名醫師僅是違反規定，在未完整報備登錄的情況之下，放廠商進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，沒想到又流出一段2023年7月的手術影片，打臉該份報告。

台中榮總1月18日再度召開緊急院部會議決議，發出聲明，強調因影片高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

石崇良早在事件爆發之初，就喊出不排除重啟台中榮總的醫院評鑑。石崇良上午出席「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會，會前接受媒體聯訪時，證實衛福部有最新動作。

石崇良表示，台中榮總近期就會接受「重點評鑑」，它不見得是全面性的評鑑，不過會針對大家有疑慮、特別是涉及病安（病人安全）的部分。醫事司已經安排好委員們，近期就會執行。

石崇良強調，病安是所有醫療品質的基礎，一個醫院的服務，安全不可以放鬆，只要涉及到病人安全，一定會啟動即時追蹤輔導。在118年即將上路的醫院評鑑新制內容中，衛福部也會設計一些即時性的機制，針對重大事件啟動。另外，還有不定時追蹤輔導，針對表現在邊緣、不理想，還有進步空間的醫院，以這個 二個機制來搭配新的醫院評鑑。

照片來源：CNEWS資料照

