查3家診所「預收費用」 北市衛生局各罰5萬

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▲多家醫美診所涉嫌偷拍，北市衛生局啟動跨局處聯合稽查，同時查到有診所違法預收費用。（示意圖／北市衛生局提供）

[NOWNEWS今日新聞] 連鎖醫美診所偷拍事件，北市衛生局持續進行稽查，目前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等，違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事，已裁罰之外，行政調查時再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。

北市衛生局表示，進行跨局處反針孔稽查及行政調查時，再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計北市裁罰9診所326萬元。

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反針孔稽查 北市衛生局：消費爭議已接獲148案

北市衛生局說明，持續進行跨局處反針孔稽查，截至6月9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，秉持醫療隱私維護零容忍態度，保障市民就醫各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。

北市衛生局提到，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，將予以最嚴厲行政處分。

北市衛生局說，因醫療隱私偷拍相關事件而向北市政府尋求申請退費的消費爭議案件，截至6月9日止已接獲148案。衛生局表示，除了函文要求所涉診所應積極與民眾協商妥處外，並同步進行行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，將依法予以裁處，以維護市民應有權益。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



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