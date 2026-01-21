查30歲男涉毒意外揭「6度偷拍女友國中女兒洗澡」 法院竟交保下令繼續住一起？她怒遭迫搬離自家

新北林姓男子因毒品案遭查，手機內意外發現偷拍未成年影像，引發司法關注。（示意圖，非當事人/pexels）

新北市一名30多歲的林姓男子因涉嫌販賣毒品遭警方查緝，檢警在其手機內意外發現多段疑似偷拍的未成年影像，進一步追查後確認，被害者為其同居女友就讀國中的女兒。儘管檢方以有再犯疑慮聲請羈押，法院初裁交保並限制住居，等同於下令回去繼續與被害者同居，引發後續爭議。台北地檢署今（21日）依多項罪名正式起訴林男，案件細節也隨之曝光。

販毒案怎麼扯出偷拍？ 林姓男子是如何被發現？

檢警原本是在偵辦一起二級毒品安非他命來源案件時，從相關人士供述中掌握林男疑似涉入販毒行為，循線將其逮捕。為擴大清查，警方檢視林男手機內容時，發現其中存有6段疑似偷拍少女洗澡的影片，隨即通報檢察官偵辦。

廣告 廣告

經確認，影像中的少女正是林男同居人就讀國中的女兒，檢方因此在原有毒品案件之外，另行追究涉嫌偷拍兒少性影像的刑責。

偷拍時間僅1週多？ 林男辯稱「蒐證用」

據了解，林姓男子為建築工程下包商，於去年（2025）8、9月間搬入女友住處同居。由於住家浴室對外窗緊鄰陽台，讓林男得以從外部拍攝浴室畫面，短短1個多禮拜內即偷拍6段影片。

面對指控，林男供稱，因為少女洗澡時有玩水行為，才會拍攝影像作為「向同居人反映狀況的證據」，相關說法仍由司法機關審酌。

法院為何裁定交保？ 被害母女如何因應？

檢察官認為林男涉案內容重大，且有再犯之虞，向法院聲請羈押。不過，法院最初裁定林男以5萬元交保，並限制其住居於同居人住所。由於同居女友並不清楚林男除毒品案外，還涉及偷拍，仍前往法院協助辦理交保。

直到返家後查看檢方聲押文件，才得知完整案情，嚇得大驚失色。隔日，新北市婦幼隊即介入，向母女說明狀況並協助安排安置。被害少女也因安全考量，暫時請假未到校上課。此外，對於法院先前裁定林男被限制居住在她家，讓她與女兒被迫搬出去一事感到相當不滿。

抗告期間另查獲槍彈 林男最終遭羈押

對於裁定結果，檢方隨即提出抗告，並同步完成被害母女的筆錄，送交高等法院審理。不過案件來回審酌約一週後，台北地院重新開庭，改裁定將林男羈押至台北看守所。

其後，檢警依被害人供述，進一步在同居住所樓上查獲槍枝與子彈，使案情再度擴大。

北檢依三罪起訴 案件進入司法程序

台北地檢署今日表示，已依《兒童及少年性剝削防制條例》《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，對林姓男子提起公訴，後續將由法院依法審理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

40歲才跟神明求來這兒子...蔥油餅夫妻慘死逆子刀下 36歲啃老兒「害至今仍僅能租屋」侄爆料：月拿數萬

有片／鄧佳華不拍AV了？出獄不到2週就有新身分 曬街頭藝人證照「表演2項目」：尾牙、廟會找我

40萬粉G奶正妹饒舌歌手RINOA「轉戰AV」 社群吐心聲！他點出端倪：長歪了還是做壞了？