柬千年古寺被插上泰國旗 泰戰機投彈逼近吳哥窟

柬埔寨上週才指控泰國，轟炸邊界的一座千年古寺，泰國軍方不但不避嫌，還高調釋出影片，把泰國國旗直接插在這座古寺上，嗆聲意味十足。另外泰軍的投彈範圍，已經慢慢逼近知名古蹟吳哥窟。

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方軍事行動不斷加劇，已導致超過80萬邊境居民逃離家園。泰國皇家陸軍週一宣稱已驅離柬埔寨軍隊，並在有千年歷史的塔克拉貝寺插上泰國國旗。泰國出動F-16戰機對柬埔寨暹粒省進行轟炸，而柬方則使用BM-21火箭發射器反擊。這場衝突不僅威脅平民安全，也嚴重影響兩國經濟，特別是旅遊業和貿易往來，預計將造成數百億泰銖的損失。

泰柬邊境戰火持續蔓延，泰國皇家陸軍於週一宣布成功驅離駐守在邊界千年古寺「塔克拉貝寺」的柬埔寨軍隊，並插上泰國國旗。這座建於11世紀的古寺一直是知名觀光古蹟，上週才被柬埔寨文化藝術部指控遭到泰國軍方轟炸，如今卻被泰國軍隊占領。

在衝突中，柬埔寨軍方主要使用BM-21火箭發射器進行攻擊。泰國拆彈小組近期前往四色菊府的公路，檢查一枚掉落的火箭彈。泰國皇家警察中尉Prawit Suthawong表示，經調查這枚炸彈是由BM-21火箭發射器發射的，爆炸後火箭彈碎片四處飛濺，對地面造成了破壞。雖然這款武器能一次發射40枚火箭彈，但因缺乏精準打擊能力，多數會落在平民區。

而泰國方面則出動F-16戰機，在柬埔寨暹粒省靠近避難營地的兩處地區投下炸彈。CNA資深記者Leong Wai Kit指出，柬埔寨民眾已感到緊張不安，柬埔寨官方已將泰國的行動形容為侵略行為，並表示泰軍出動的戰機數量與使用的集束彈已急遽增加。

在戰火連天的情況下，柬埔寨的避難所湧入大批來自邊境班提米安夏省的平民。一位柬埔寨長者表示，年紀大了，只要聽到一點交火聲就會非常擔心與害怕，因此請鄰居帶上自己一起來到避難所。目前，泰柬兩國已有超過80萬名住在邊境的民眾被迫逃離家園。

戰爭帶來的不只是身體上的威脅，還有心理創傷。CNA記者Saksith Saiyasombut報導，泰國公共健康部門針對13萬名住在緊急避難所的民眾進行調查，發現有超過150人因壓力與抑鬱面臨自我傷害的風險。

這場衝突也嚴重影響當地經濟。泰國軍方週一宣布暫停與寮國接壤的燃料運輸路線，以防止燃料輾轉運到柬埔寨。40歲泰國卡車司機Pinyo Prathip無奈地表示，收入肯定會受到影響，因為他們的收入取決於運送的趟數，現在只能等待進一步指示，但不知道還要等多少天。

根據泰國《民族報》報導，如果泰柬兩國持續關閉邊境，將導致泰國貿易損失達500至800億泰銖。過去每年有70至80萬名柬埔寨勞工在泰國工作，服務業與製造業也將面臨嚴重缺工。對於經濟高度依賴觀光業的柬埔寨來說，正要開啟旅遊旺季，但因為週一遭泰國F-16轟炸的暹粒省，正是觀光名勝吳哥窟所在地，戰火恐怕對當地經濟造成沉重打擊。Leong Wai Kit指出，這次是泰軍針對柬埔寨領土發動最遠、最深入的一次打擊，暹粒省距離邊境有70公里。

面對這場持續升溫的衝突，美國總統川普仍然表示有信心解決，他宣稱已經解決了八場戰爭，雖然泰國和柬埔寨之間的情況昨天出現了一點小問題，但他們已經成功把那件事處理好。

