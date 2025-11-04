柬國太子集團在台洗錢 拘提25人

檢調查扣包括保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等各式豪車二十六輛，總價值約四億七千七百五十八萬餘元。 （記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北地檢署偵辦在柬埔寨建立跨國詐騙王國的「太子集團」董事長陳志等人涉犯組織犯罪、洗錢案，四日指揮調查局台北市調查處、刑事警察局等單位兵分四十七路發動搜索，拘提二十五名集團幹部員工、通知十名證人到案，並扣押總值約四十五億二千七百六十六萬餘元不法資產。被拘提者包括被美國財政部海外資產控制辦公室列入制裁名單的黃姓、施姓女子。

美國聯邦檢察官於十月八日對陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台灣境內所設九家公司、三名台籍人士列入制裁名單，並於十月十四日對外公告。台北地檢署隨即於十月十五日主動分案調查，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮調查局台北市調處、刑事局偵辦。

檢調經數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在台不法事證後，四日上午指揮台北市調處、刑事局、大安分局、信義分局、高雄市刑事警察大隊等單位，兵分四十七路發動搜索。搜索地點包括位於台北一０一大樓內的天旭國際科技公司，以及顥玥、尼爾創新國際、台灣太子集團、聯凡等處。

調查局指出，太子集團在柬埔寨各地設立強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，再將詐騙收益輾轉挪移至該集團在多國成立的空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢。

為保全太子集團在台洗錢的不法資產，北檢向台北地方法院聲請扣押十八筆不動產，包括和平大苑十一戶、車位四十八個，依實價登錄價值約三十八億一千四百二十一萬餘元。同時扣押保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等各式名車二十六輛，總價值約四億七千七百五十八萬餘元。

另扣押銀行帳戶六十個，內存金額二億三千五百八十七萬餘元，合計總扣押物價值高達四十五億二千七百六十六萬餘元，台北地方法院已於十月二十七日裁准。全案依違反洗錢防制法、組織犯罪條例、博弈等罪擴大偵辦中。