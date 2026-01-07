柬國當服務生？女網紅去半年就出事 抖音自介「都靠老天保佑」超諷刺

娛樂中心／羅欣怡報導

20歲網紅吳甄楨被發現在柬埔寨流浪，還驗出毒品反應。（圖／翻攝畫面）

中國一名20歲的女網紅吳甄楨（Umi）流落在柬埔寨街頭，被發現時整臉污垢、披頭散髮，甚至還雙腿骨折，外傳她被男友哄騙到柬埔寨，沒想到落入求職陷阱。網友挖出她抖音帳號，發現她的座右銘是「我都靠老天保佑」，如今看來讓人不勝唏噓。

吳甄楨疑似斷腿在柬埔寨流浪。（圖／翻攝畫面）

吳甄楨在社群平台擁有約4.1萬粉絲，常在社群上打造上流人設，甜美外型、衣著精緻，不時就PO出在酒吧玩樂影片。近日卻在柬埔寨街頭流浪，一頭亂髮、滿臉髒污，腿部疑似骨折瘀青，照片曝光後，與過去光鮮亮麗的模樣，形成強烈對比，更引起外界關注。吳女父親表示，女兒國中畢業後就外出工作，但卻一直向家裡要錢，發現女兒出事後報案，才知道原來女兒早在去年就出國到柬埔寨西港的詐騙園區。

吳甄楨在抖音的自我介紹讓人不勝唏噓。（圖／翻攝畫面）

網友挖出吳甄楨的抖音帳號，發現她在自介欄寫下「靠自己没用的，我都是靠老天保佑的」，最後發文的IP還顯示在柬埔寨。

據《中國新聞周刊》6日報導，吳甄楨目前在西港同濟醫院接受治療，並被診斷出肺部感染、胸膜炎、胸腔積液等症狀，毛髮檢測結果，冰毒和K粉均呈現陽性。吳女的母親昨日也飛往柬埔寨，希望趕快帶女兒返家。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

