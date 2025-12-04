柬埔寨世紀婚禮！公主嫁富二代「排場超奢華」 煙霧繚繞、大量珠寶畫面曝

柬埔寨蓬索莉雅公主與當地富二代謝夫川英舉辦婚禮。圖／翻攝自soriya_noro IG

柬埔寨王室日前舉行一場盛大的喜事，國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女、28歲的蓬索莉雅公主（Norodom Pongsoriya）與當地富二代謝夫川英（Seav Chhuon Ing）在金邊舉辦婚宴，其中因為極盡奢華的排場，備受外界注目。

柬埔寨世紀婚禮！蓬索莉雅公主奢華禮服曝光

綜合外媒報導，蓬索莉雅公主跟謝夫川英的婚禮持續好幾天，儀式種類繁多，包含婚前派對、柬埔寨傳統儀式、皇室婚禮，以及作為壓軸的西式婚宴。在主儀式上蓬索莉雅身穿一件柬埔寨品牌Atelier Soknan打造的復古風情白羽禮服，採用義大利公爵緞面布料，並搭配鑽石頭冠，展現尊貴和典雅的氣質。

在以西方風格的晚宴上，蓬索莉雅公主選擇了一件由柬埔寨品牌Atelier Nhem所設計，帶有羽毛裝飾20世紀年代風格的禮服，剪裁相當優雅，精準展現出國際化的特質。其餘的環節中，她多次更換高級傳統服飾，並配戴頭飾和大量珠寶，巧妙的將柬埔寨文化，以及現代的美感相互融合在一起。

事實上，當蓬索莉雅、謝夫川英在婚禮中進場時，現場煙霧繚繞，他們穿過煙霧步入大廳，畫面看起來如夢似幻。走到舞台後公主將一支獨舞獻給她的父親，隨後跟謝夫川英一起共舞，象徵婚宴的開始。

另外，宴會上擺放著柬埔寨著名糕點大師西索（Siso）製作的結婚蛋糕。西索以其精湛的手工糕點技藝而聞名，尤其擅長製作日式和法式風格的蛋糕和糕點。這次這對新人選擇了一款以復古皇家風格為靈感，以紅莓作為裝飾的蛋糕。

知情人士：新娘、新郎是一見鍾情

新娘蓬索莉雅公主是已故傳奇國王西哈努克（Norodom Sihanouk）的孫女、國王西哈莫尼的姪女，她在社群網站上相當活躍，是柬埔寨王室的年輕代表。蓬索莉雅公主過去曾到北京的經貿大學讀書，更因此提升國際知名度，甚至讓她成為小米的品牌大使。

新人在婚禮上共舞。圖／翻攝自soriya_noro IG

新郎謝夫川英則是柬埔寨知名企業，達恩彭貿易公司（Daun Penh Trading）的繼承人，該公司旗下有著名瓶裝水品牌Provida，謝夫川英過去曾被柬埔寨雜誌評選為，40位40歲以下最具影響力的人之一，代表柬埔寨新一代的商業菁英。他過去曾說，「我的公司就像我的孩子，我必須每天悉心照料它」。

據知情人士透露，新郎當時正在海外留學回國參加公益活動，與同樣熱心公益事業的公主一見鐘情，從此墜入愛河。兩人的婚禮持續數日，排場豪華，也讓外界大讚這對新人真是郎才女貌、門當戶對。



