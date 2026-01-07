柬埔寨內政部：應中國要求逮捕太子集團陳志
[NOWnews今日新聞] 《柬中時報》今（7）日率先披露，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，並已被遣送回中國。而柬埔寨內政部也在稍早發布聲明，證實陳志以及另外兩位相關中國公民已被逮捕並遣送回中國。柬埔寨內政部指出，此次逮捕行動是應中國當局的要求進行。
根據柬埔寨媒體報導，柬埔寨內政部表示，在打擊跨國犯罪的合作框架內，應中國主管部門要求，逮捕了陳志以及徐繼良（Xu Ji Liang，音譯）和邵繼輝（Shao Ji Hui）等3位中國公民，並將他們遣送回中國。
柬埔寨內政部指出，逮捕行動於1月6日實施，在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數個月的聯合調查與合作。且根據柬埔寨法律規定，陳志於去年12月就已被撤銷柬埔寨國籍。
柬埔寨內政部表示，逮捕行動應中國主管部門要求，而柬埔寨相關機構則進行了徹底的調查。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
太子集團創始人陳志被捕並遣送中國！官方未回應 微博反應兩極
台獨頑固分子、台獨打手幫凶有誰？中國名單一次看 3人重複上榜
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛獲釋？中國拐彎要美談判解決
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 456
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 559
國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」
政治中心／李筱舲報導中國國台辦今（7）日將內政部部長劉世芳及教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫兇」，宣稱將「依法實施懲戒」。對此，民進黨立委王世堅也做出回應，認為中國此舉實在是「荒唐、無聊」，並稱若中國要敵視兩岸關係，那台灣也可以把中共好戰派人士列入「十大首惡」名單。民視 ・ 6 小時前 ・ 114
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 16
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 126
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 16 小時前 ・ 162
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 76
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 43
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 12
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 25
美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…
國際中心／李筱舲報導美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States, GMF）近日發布了一份以《假如中國武力犯台：中國發動台海「小規模衝突」與「全面戰爭」之代價》為題的重量級報告。報告指出，無論兩岸發生「小規模衝突」或「全面戰爭」，中國都必須付出「慘痛的代價」。民視 ・ 7 小時前 ・ 4
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」
2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普抓馬杜洛「只是要石油」？ 委內瑞拉人打臉：不然中俄是要玉米餅食譜嗎
美國總統川普3日無預警對委內瑞拉首都發動空襲，將被控犯下毒品、武器罪行的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦帶回美國接受審判。馬杜洛長年獨裁統治、迫害異議人士讓委國人民苦不堪言，過去十年近800萬人因此離開委內瑞拉，如今馬杜洛被捕，人民相當興奮，對於疑美論者聲稱川普攻打委內瑞拉，只是為了他們的石油，一名委內瑞拉年輕人受訪不以為然表示：「你覺得俄羅斯人跟中國人這段時間以來要的是什麼，難道是我們的玉米餅食譜嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
不選彰縣長 謝典霖表態爭取連任議長
2026彰化縣長選舉藍營人選未定，國民黨籍2前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯已表態爭取，謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖也展現...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
美軍攻擊委內瑞拉餘波未歇 古巴陷入混亂
美軍成功抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛之後，古巴成為川普政府的重點關注對象。美國攻擊委內瑞拉的餘波，讓古巴陷入混亂。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛被捕，對古巴共產黨執政的政府來說中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
委內瑞拉代總統正式就職 聯合國開緊急會議
[NOWnews今日新聞]委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）被抓至美國受審後，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，席間中國代表譴責美國「非法霸凌」，呼籲立刻釋放馬杜洛夫婦。而...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 162