柬埔寨內政部：應中國要求逮捕太子集團陳志

▲柬埔寨內政部在稍早發布聲明，證實太子集團創辦人兼董事長陳陳志以及另外兩位相關中國公民已被逮捕並遣送回中國。（圖／太子集團網頁）

[NOWnews今日新聞] 《柬中時報》今（7）日率先披露，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，並已被遣送回中國。而柬埔寨內政部也在稍早發布聲明，證實陳志以及另外兩位相關中國公民已被逮捕並遣送回中國。柬埔寨內政部指出，此次逮捕行動是應中國當局的要求進行。

根據柬埔寨媒體報導，柬埔寨內政部表示，在打擊跨國犯罪的合作框架內，應中國主管部門要求，逮捕了陳志以及徐繼良（Xu Ji Liang，音譯）和邵繼輝（Shao Ji Hui）等3位中國公民，並將他們遣送回中國。

廣告 廣告

柬埔寨內政部指出，逮捕行動於1月6日實施，在此之前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數個月的聯合調查與合作。且根據柬埔寨法律規定，陳志於去年12月就已被撤銷柬埔寨國籍。

柬埔寨內政部表示，逮捕行動應中國主管部門要求，而柬埔寨相關機構則進行了徹底的調查。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

太子集團創始人陳志被捕並遣送中國！官方未回應 微博反應兩極

台獨頑固分子、台獨打手幫凶有誰？中國名單一次看 3人重複上榜

委內瑞拉記者問是否助馬杜洛獲釋？中國拐彎要美談判解決