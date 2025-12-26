柬埔寨列洗錢高風險爆「不同調」！調查局：依國際防制洗錢組織公告

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，檢調搜索董事長陳志位於台北市豪宅「和平大苑」。資料照。調查局提供



檢警正積極追查柬埔寨太子集團洗錢案，經濟部將柬埔寨、緬甸列入洗錢高風險地區，但調查局卻未列入，引發經濟部、法務部不同調的議論。調查局今天澄清，該名單是依據國際防制洗錢組織（FATF）決議公告的防洗錢和打擊資恐之黑、灰名單，我國無法單獨調整名單內容。

柬埔寨太子集團創辦人陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即「殺豬盤」騙局，並在30多個國家經營數十家商業實體公司洗錢。太子集團在台灣成立8家人頭公司，利用母公司資金在台灣購買豪宅名車洗錢，另涉科技公司發展線上博奕事業。

但今天爆出，經濟部投審司列管的「華僑及外國人申請投資應檢附文件及說明」，於11月修正，將緬甸、柬埔寨列入「洗錢高風險地區」，不過，根據調查局的資料卻非如此，引發兩個部會不同調的質疑。

調查局今天澄清，這份名單是依據國際防制洗錢組織（FATF）公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區（俗稱：黑名單）、未遵循或未充分遵循國際標準之國家或地區（俗稱：灰名單）等名單，通報金融機構及指定非金融事業或人員之主管機關轉知所屬單位採取相應措施。

調查局表示，該名單是由FATF決議公告，我國無法單獨調整名單內容。

調查局表示，柬埔寨雖未被FATF列入黑、灰名單，但鑑於國內面對詐欺、洗錢相關跨境金流高風險，調查局已利用多重管道持續促請金融機構及指定非金融事業或人員，以風險為基礎，注意柬埔寨等涉詐高風險國家、地區相關之客戶及交易，採取強化確認客戶身分及交易審查等措施並注意申報可疑交易。

