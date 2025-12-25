柬埔寨列洗錢高風險 經部、法部不同調

柬埔寨太子集團洗錢案，該集團成員、幹部以海外資金，在台過著奢華生活，外界質疑台灣包庇詐團，經濟部投審司急在11月17日將柬埔寨放入洗錢高風險地區，但根據法務部調查局引用「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）高風險及加強監督國家或地區名單，柬埔寨早在2022年就被移出。由於銀行處理海外資金是遵循法務部名單，朝野立委均認為投審司、法務部不同調，恐讓打詐洗錢防制大打折扣，呼籲盡快補破網。

「太子集團控股」（Prince Group）創辦人兼董事長陳志，因涉犯電匯詐欺、洗錢，遭美國制裁，其中9家在台灣登記的公司都位於台北市大安區「和平大苑」，陳志還被發現在台擁有11座豪宅，近期又被爆出用10億元團購4艘郵輪，輕易將詐騙得來的款項從柬埔寨洗錢到台灣，造成全民憤怒。

據了解，由投審司所管的「華僑及外國人申請投資應檢附文件及說明」，今年6月11日曾放寬，部分文件無須經公、認、驗證，甚至開放新台幣出資即無須檢附投資人在台取得的新台幣來源。直到太子集團事件爆發後，才緊急於11月17日修正說明，「為加強洗錢防制相關法規之落實，倘投資人或其背後股東為洗錢高風險地區，應請會計師或律師依我國《洗錢防制法》及其相關規定確認及合理驗證投資人身分及資金來源」。投審司還特別列出，所謂「洗錢高風險地區」包括緬甸、柬埔寨。

可議的是，柬埔寨在2022年底即被移出FATF「防制洗錢金融行動工作組織」高風險及加強監督國家或地區名單。法務部引用該名單，卻未評估柬埔寨詐騙對台灣的影響，造成經濟部「洗錢高風險國家或地區」名單跟法務部的名單不一致，全國銀行與金融機構無所適從。

對此，國民黨立委李彥秀表示，投審司「補破網」將柬埔寨放入洗錢高風險地區，調查局卻未列入，若連將柬埔寨列為高風險名單都可以「一國多制」，難怪詐騙案件「野火燒不盡，春風吹又生」，況且小市民帳戶常無端列為「風控帳戶」遭鎖，詐騙集團卻毫無阻礙化身名流買豪宅、擁名車、曬遊艇，叫人情何以堪？民進黨立委許智傑也坦言，目前銀行處理海外資金時，警示名單未列入柬埔寨，恐怕真存在漏洞，希望法務部和投審司盡快補破網，以免洗錢防制淪為虛設。