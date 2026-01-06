柬埔寨創夢變噩夢 ! 中23歲女導演金邊墜樓亡、網紅女街頭流落驗出毒品反應

一名年僅 23 歲、具導演與編劇身分的中國籍女子，日前在柬埔寨金邊一處出租民宅墜樓，經多日搶救後，於今年 2 日傷重不治。 圖:翻攝自紅星新聞

[Newtalk新聞] 近年來，柬埔寨成為不少中國年輕人赴海外工作、創作的目的地，但背後潛藏的風險也逐漸浮上檯面。近日，兩起涉及中國籍女性的案件相繼曝光，引發外界對海外工作安全、個人處境與監管漏洞的高度關注。

根據中媒《紅星新聞》報導，一名年僅 23 歲、具導演與編劇身分的中國籍女子，日前在柬埔寨金邊一處出租民宅墜樓，經多日搶救後，於今年 2 日傷重不治。

柬埔寨警方指出，該名女子出生於 2002 年 8 月，生前居住在金邊市。案件發生於去年 12 月 30 日凌晨 0 時 30 分，地點為一棟民宅的出租房。事發後，女子被緊急送醫，但因頭部與身體遭受嚴重撞擊，最終仍宣告不治。

警方調查顯示，事發當時，死者與一名印度籍男子 Jatla Siddartha 及一名中國籍女子同在現場，兩人事後被帶往刑事警察局協助調查。警方也在現場欄桿上採集到指紋，作為後續釐清案情的重要證據。

監視器畫面顯示，事發前一晚，死者曾出現在院內，隨後進入居住區。凌晨時分，三樓傳出交談聲，隨後即發生墜樓事件。案件目前仍在調查中，警方尚未公布是否涉及他殺或其他因素。

死者父親在女兒出事後已趕赴柬埔寨。他向警方表示，女兒於 2024 年赴柬，與多名外籍與中國友人合作拍攝電影短片，但對其在當地的生活與工作細節並不清楚。醫師指出，死者生前傷勢極為嚴重，包括腦部出血、肺部挫傷及多處骨折，始終未能甦醒。

據公開資料顯示，該名女子曾在紐約、洛杉磯與多倫多留學，活躍於影視創作圈，曾以導演、演員與音樂人身分參與多部作品，前途原被外界看好。

另一方面，《中國新聞週刊》則披露，福建籍女子吳某楨流落柬埔寨街頭的事件，也引發網友震驚。

中國駐柬埔寨使館通報指出，吳某楨自稱因「高薪工作」誘惑赴柬，最終卻身無分文、流落街頭。她目前被安置於西港同濟醫院治療，經檢查診斷出肺部感染、胸腔積水、尿滯留等多項病症，且毛髮藥檢結果顯示，冰毒與 K 他命均呈陽性反應。

院方表示，吳某楨入院時身體虛弱，伴隨氣喘、腹痛、行動困難與精神狀態不穩等症狀，經治療後生命徵象趨於穩定，但記憶混亂、表達不清，對自身經歷的說法前後矛盾。

她在受訪時透露，曾在柬埔寨從事服務業，期間認識男友後分手，之後因身體狀況惡化與行動不便，被房東要求搬離住所，最終流落街頭。但她也多次提及「曾被關了幾天」，卻無法說清地點與原因。

吳某楨的母親則向媒體表示，女兒自國中畢業後長期在外打工，與家人聯繫不多，赴柬後僅稱「那裡好賺錢」，卻從未交代實際工作內容。去年底，女兒頻繁向家中要錢，甚至短時間內花費高額款項，讓家屬一度懷疑她可能遭人控制。

2025 年 12 月下旬，吳某楨突然失聯，直到親屬在網路上看到她流落街頭的照片，家屬才驚覺事態嚴重並報警求助。經多方協調後，吳母已於 6 日前往柬埔寨，準備接女兒返國。

