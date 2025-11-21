柬埔寨劫囚案引關注 陸女被造謠成「江湖最後的大嫂」拍片闢謠

柬埔寨近日發生驚天劫囚案，一名越南籍女子因試圖劫走即將受審的囚犯失敗落網，卻因清秀面容意外引發熱議。而大陸網路上還盛傳加油添醋、張冠李戴的謠言，將該女子封為「江湖最後的大嫂」，稱其真實身分是來自廣西的馮靜，讓本人不堪其擾只能拿證件拍片闢謠，官方也出面協助澄清。

馮靜持證件拍片闢謠。（圖／翻攝《紅星新聞》）

根據《紅星新聞》，事發地點位於柴偵省（Svay Rieng）初級法院，一名身穿黑衣、戴棒球帽的女子本月18日在法院內等候，當載著囚犯的押解車駛入後，一名囚犯解開手銬，該女子將一把短槍遞給男子。男子向警察射擊後，共6名囚犯與黑衣女子一同逃逸。

廣告 廣告

據悉，涉事男子原被控犯有「非法拘禁、非法監禁和販毒」及非法持槍罪，於今年1月前後被捕，原定本月開庭受審，但因這起劫囚案，將延後開庭。柬警方與憲兵聯合行動，在事發9小時後成功抓獲7名涉案人員，包括6名囚犯和負責遞槍的女子。

網傳「江湖最後的大嫂」影片。（圖／翻攝《紅星新聞》）

柬國監獄當局指，6名囚犯當中5名是越南籍，1名是柬埔寨籍，另外，向囚犯提供槍支的女性嫌疑人也被抓獲，為越南籍。據悉，該女子已被控「從監獄或法庭釋放囚犯以及非法持有武器」罪名。

報導稱，相關畫面遭到大陸國內一些自媒體「腦補編撰」、傳播「江湖最後的大嫂」等影片，謠稱遞槍幫助囚犯越獄的女子叫馮靜，是來自廣西來賓市興賓區大灣鎮的壯族姑娘。

這些自媒體還配上悲壯音樂，編造馮靜因「不願被父母為聘金嫁給老頭而逃婚」跑到越南，在「風月場所」認識「大哥」成為其「女人」，如今為救「大哥」冒險劫囚越獄故事。

部分被逮捕的法院劫囚案團夥成員。（圖／翻攝《紅星新聞》）

11月19日，一名自稱是廣西來賓市興賓區大灣鎮的馮靜持身份證，在其經營的店家前拍片闢謠。她表示，網傳她遞槍幫助匪徒劫囚越獄的內容不實，她不僅沒有影片中講述的經歷和遭遇，也不存在逃婚行為，在柬埔寨從事合法生意。

馮靜通過自媒體發聲的IP地址顯示，她確實在柬埔寨。從畫面來看，她的髮型、穿著與網傳遞槍女子有些相似。馮靜發布澄清聲明後，有網友質疑她是為蹭流量，她回應稱「不稀罕」，表示謠言已給她及家人帶來困擾，希望網友不要以訛傳訛。

興賓區委宣傳部21日證實，大灣鎮只有一個人叫馮靜，她在柬埔寨合法經營飲食店。且馮靜本人也已持身份證發過闢謠影片。官方工作人員無奈說，「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿！」針對謠言，已向相關平台發函告知。

延伸閱讀

中職/黃子鵬確定離開樂天桃猿 5年約加盟台鋼雄鷹

中職/樂天注意！ 台鋼雄鷹傳開5年約給黃子鵬

陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！