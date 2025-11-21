柬埔寨劫獄爆案外案！越籍情婦美貌曝光 押解途中遭性騷「胸部真大」

據稱這名越南籍女子將情夫贈送的百達翡麗名錶變賣，換來了一把用來劫囚的手槍。（翻攝畫面）

柬埔寨斯雷省法院外，18日上演了一場讓所有人瞠目結舌的「白日越獄」。這場行動的策劃者，並非窮凶惡極的黑幫組織，而是一名越南籍女子。她滿心只想救出被押解受審的黑幫情夫。為了這份不顧一切的愛，據稱她將情夫贈送的百達翡麗名錶變賣，換來了一把用來劫囚的手槍。

綜合外媒報導，當天上午，載有包括她男友在內的囚車剛抵達法院停車場，她便悄然現身。監視器畫面清晰捕捉到，她身著黑衣，在旁冷靜觀察。當身穿橘色囚服的黑幫老大走下囚車時，她迅速靠近，毫不猶豫地將藏好的手槍遞了過去。手槍一到手，男子立刻轉身將槍口指向押解警員。

由於事件發生得太快，導致多名獄警措手不及，立刻驚慌失措地四散奔逃，甚至有人連滾帶爬地尋找掩護，丟下了原有的監控崗位。囚犯們趁著這段寶貴的混亂時間，與女子一起奔向一輛預備好的車輛，從容突破警戒線逃離現場。這段無警戒遞槍、警員驚慌撤離的影片在社群媒體上瘋傳，讓柬埔寨當局顏面掃地，社會對警方的維安鬆懈產生了巨大的質疑聲浪。

面對公眾的憤怒，警方立即展開全面追捕，並在短短數小時內成功將這名越南籍女子、她的情夫以及所有逃跑的囚犯全數逮捕歸案。女子將面臨非法持有武器和協助劫囚等多項指控。然而，這齣戲劇化的劫囚案並沒有隨著逮捕行動而落幕，而是轉變成了一場關於道德與專業的嚴肅爭議。

在女子被押解歸案的途中，幾名隨行記者展現出了令人髮指的非專業行為。鏡頭記錄下，1名男性記者竟公然觸碰女子的臉頰，輕佻地評論道「臉頰好光滑。」另一名記者則在錄影時，大聲喊出「她的胸部很大。」這些當眾對女性嫌犯進行物化和猥褻的言語與動作，立刻引發了排山倒海的公眾怒火。

民眾認為，無論該女子犯下何種罪行，甚至不論她的國籍，她都應受到基本的人格尊重，並對記者的紀律和職業操守提出嚴重質疑。一些評論甚至尖銳地指出，正是這種從上到下的紀律鬆懈，才讓劫囚事件變得如此「輕鬆」。

迫於強大的輿論壓力，柬埔寨資訊部迅速採取行動，決定撤銷那位觸碰女子臉頰的記者的採訪證，並禁止他從事任何新聞或視聽相關工作。當局也傳喚了涉事的2名記者，對他們進行新聞倫理與道德教育，並呼籲大眾停止分享相關影片，試圖平息這場由一起劫囚案所引發的深層社會道德風波。

